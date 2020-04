Bestaande koopwoningen waren in maart 7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is een iets grotere prijsstijging dan in voorgaande maanden. Ook het aantal transacties nam toe, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Sinds juli vorig jaar zijn de woningprijzen niet zo hard gestegen. Het is de derde maand op rij dat de prijzen stijgen. Sinds juni 2013 stijgen de huizenprijzen al en vergeleken met het dal lagen de prijzen in maart 45,6 procent hoger.

Het Kadaster registreerde in maart 18.627 woningtransacties, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 51.579 woningen van eigenaar verwisseld. Dat zijn er bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode in 2019.

Door de coronacrisis verwachten economen van ABN AMRO dat de huizenprijzen dit jaar zullen afvlakken en volgend jaar zelfs zullen dalen. Tijdens de crisis kunnen de inkomens van huizenkopers dalen, terwijl de hypotheekrente omhooggaat en vastgoedbeleggers interesse verliezen.