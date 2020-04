Veel woningbezitters zetten verduurzaming in de coronacrisis even op het tweede plan. Het lijkt ondertussen zeker dat de overheid ermee door wil. De laatste paar jaar is het makkelijker geworden om te lenen voor verduurzaming met het energiebespaarbudget in de hypotheek en de energiebespaarlening.

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) was voor de coronacrisis 27 procent van de woningbezitters nog van plan om te gaan verduurzamen. In een peiling begin deze maand was dat gezakt naar 17 procent.

Een grote groep woningbezitters stelt de verduurzaming even uit, al betekent dit volgens de VEH niet dat voor iedereen uitstel zal leiden tot afstel.

De overheid zet flink in op de verduurzaming en het van het gas halen van woningen. Een van de maatregelen is dat gas via de belasting duurder wordt gemaakt. Dat zal na de coronacrisis niet veranderen, verwacht Wigger Verschoor,operationeel directeur van Thuisbaas. Hij denkt zelfs dat er een kans is dat er een schepje bovenop komt.

Gasprijs omhoog, extra reden van het gas af te gaan

"Belastingen zijn een grote component van de energiekosten. Ik verwacht dat de overheid een flinke uitdaging heeft om de begroting op orde te krijgen."

"Misschien zullen ze dit gebruiken om die belastingcomponent sneller omhoog te brengen, wat strookt met het beleid om Nederland versneld van het aardgas af te krijgen. Als de gasprijs sneller omhoog gaat, dan is er namelijk nog meer reden om niet afhankelijk te zijn van gas en te investeren in een duurzame energievoorziening."

Een van de grootste obstakels voor verduurzaming was altijd de financiering. Het is al jaren mogelijk om hiervoor extra hypotheek te krijgen, maar pas sinds een paar jaar lijkt het een vlucht te nemen. Uit cijfers van NHG blijkt dat in 2017 bij slechts 2,5 procent van de hypotheekaanvragen met NHG werd geleend voor duurzaamheid. November vorig jaar was dit gegroeid naar 11 procent.

Trend in de hypotheekmarkt

Financieel planner Ramón Wernsen ziet verduurzaming als belangrijke trend in de hypotheekmarkt. "Verduurzaming verhoogt de waarde van een huis. Het mooie is dat het ook het wooncomfort verhoogd en daar heb je direct profijt van. Ik denk dat als je kijkt naar de aanvragen er nu zeker een deel zal zijn van de mensen dat niet verhuist maar blijft wonen in zijn woning en een verbouwing of verduurzaming doet. Dan heb je ook nog mogelijkheid om het binnen een NHG-hypotheek te doen. De mogelijkheden voor duurzaamheid daarmee zijn uitgebreid."

De belangrijkste verandering is dat een woningbezitters met een hypotheek met NHG ook een energiebespaarbudget kunnen gebruiken. Dit is een soort potje dat de bank reserveert voor duurzame maatregelen. De woningeigenaar hoeft dan van tevoren niet precies aan te geven welke maatregelen hij gaat nemen. Het maakt verduurzaming laagdrempeliger.

Buiten de hypotheek zijn ook andere mogelijkheden om te lenen voor verduurzaming. Dat kan bijvoorbeeld met de energiebespaarlening. Voor een rente van 1,5 tot 2 procent kunnen huiseigenaren tot 65.000 euro lenen. Dit is iets ongunstiger dan een hypotheek, maar nog steeds aantrekkelijk, concludeert Verschoor van Thuisbaas. "De inflatie is vaak hoger dus in principe zou ik zeggen ga sowieso die lening aan, want dan maak je geld."