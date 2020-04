Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met schulden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Deze week in Schuldpraat: de 48-jarige Marcel M. (achternaam bij de redactie bekend) uit Beilen over zijn leven met schulden.

Door faillissement van zijn assurantiekantoor, waar hij persoonlijk aansprakelijk voor was, leeft voormalig assuradeur Marcel al ruim twintig jaar met hoge schulden.

Zowel Marcel als zijn vrouw is altijd blijven werken. "Alles gaat naar de schuldeisers. Mijn vrouw werkt keihard in de zorg, maar voor haar gevoel is het voor niks. Met z'n tweeën moeten we rondkomen van 1500 euro netto in de maand", vertelt hij.

“De voedselbank zou financieel verlichting kunnen bieden, maar ik ga er niet heen omdat ik me schaam.” Marcel M. over zijn leven met schulden

Rondkomen van 1.500 euro valt niet mee. Ondertussen blijft Marcels schuld oplopen, onder meer omdat het niet altijd lukt om de ziektekostenpremie te betalen. "De voedselbank zou financieel verlichting kunnen bieden, maar ik ga er niet heen omdat ik me schaam", legt hij uit. "Ik heb respect voor mensen die er gewoon heen gaan."

Ilse de Lange is trainer en gedragscoach bij SchuldHulpMaatje. Zij herkent deze schaamtedrempel. "Als je uit een klein dorp komt, kent iedereen je. We leven in een maatschappij waarin we elkaar via sociale media willen tonen hoe goed het met ons gaat. Je wil dan zo lang mogelijk de schone schijn ophouden. Ik kan me voorstellen dat mensen in een stad sneller naar de voedselbank durven te gaan."

Geen plezier meer in het leven

"Een keer met je vrienden uit eten, op vakantie kunnen gaan; dat zijn dingen die ik mis", zegt Marcel. "Je wil niet weten hoe vaak mijn vrouw heeft gezegd: 'Ik heb geen plezier meer in het leven.'"

Toch blijft de oud-assuradeur positief. "Mijn vrouw en ik zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Een huwelijk kan, ondanks veel problemen, overleven. Mensen zijn nu in paniek door de coronacrisis, maar wij zitten al heel veel jaren met zijn tweetjes thuis."

Schulden hebben en positief blijven is een uitdaging, erkent De Lange. "Maar probeer lichtpunten te zien en in stapjes te denken. Leg elk tientje opzij. En blijf mensen opzoeken en durf om hulp te blijven vragen. Mensen vinden het fijn om te helpen."

“De buitenwereld moet beseffen dat lang niet iedereen in de schulden is geraakt door eigen fouten.” Marcel M. over zijn leven met schulden

Marcel wenst dat hij eerder hulp had gezocht voor zijn schuldprobleem. "Ik heb de stap naar schuldhulpverlening of schuldsanering steeds uitgesteld in de hoop dat ik het zelf zou redden. Nu blijkt dat ik dat niet kan."

Schaamte was voor Marcel de grootste drempel. Gemiddeld duurt het vijf jaar voor mensen met schulden aan durven kloppen bij hulpverlening. "De buitenwereld moet beseffen dat lang niet iedereen in de schulden is geraakt door eigen fouten. Over het algemeen doen mensen er alles aan om weer uit de schulden te geraken. Ik zou willen dat daar meer respect voor komt."

Perspectief na schuldhulpverlening

De Lange adviseert, zeker in het geval van hoge schulden en een lage afloscapaciteit, zich te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

"Bij een faillissement kunnen ze heel veel jaren na dato nog bij je aankloppen, zoals in het geval van Marcel. Terwijl je bij schuldsanering na een aantal jaar een schone lei kunt hebben. Je moet wel eerst drie jaar van bijna niks rondkomen. Maar daarna heb je perspectief", weet de gedragscoach.

“Ik heb de stap naar schuldhulpverlening of schuldsanering steeds uitgesteld in de hoop dat ik het zelf zou redden. Nu blijkt dat ik dat niet kan.” Marcel M. over zijn leven met schulden

In Nederland spreken we niet makkelijk over schulden. "Taboes zijn tijd- en cultuurgebonden en niet in beton gegoten. Kijk bijvoorbeeld naar het uitkomen voor seksueel misbruik, dat leidde tot het opstellen van nieuwe gedragscodes", legt De Lange uit.

De coronacrisis kan een positieve bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van het thema, denkt ze. "Voor veel mensen staat de wereld op het gebied van inkomsten en uitgaven even op zijn kop. Mensen durven eerder te vragen naar elkaars situatie en daardoor te spreken over financiën."

Heb jij te maken (gehad) met schulden en vind jij het belangrijk om je verhaal delen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar economie@nu.nl.