In meer dan twintig Nederlandse steden stijgen de huurprijzen niet meer en in sommige regio's dalen de huurprijzen al, meldt woningplatform Pararius donderdag.

De gemiddelde vierkantemeterprijs van vrijesectorhuurwoningen die in het eerste kwartaal van 2020 voor nieuwe huurders vrijkwamen, steeg met 2,6 procent naar 16,75 euro. Dit is de kleinste stijging sinds het tweede kwartaal van 2015.

Van de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht) stegen de prijzen in Amsterdam het minst. Huurders betaalden daar per vierkante meter 23,51 euro, een toename van 1 procent.

Over de invloed van de coronacrisis op de huurmarkt kan het platform nog weinig zeggen. Wel zag Pararius een daling van het aantal bezoekers van het huurplatform na de eerste toespraak van premier Mark Rutte over coronamaatregelen op 12 maart.

Het aantal bezoekers van Pararius.nl viel in de maand maart zo'n 7,6 procent lager uit dan in maart 2019. De grootste 'dip' is te zien in de dagen na de toespraak van de premier.

Toeristische sector volledig stilgevallen

"We zien wel dat dit zich stabiliseert", aldus commercieel directeur Jasper de Groot van Pararius. "Inmiddels zitten we weer op hetzelfde niveau als vorig jaar en verwachten dat de groei zal doorzetten. Woningzoekenden durven hun zoektocht naar een woning blijkbaar toch weer voort te zetten."

Pararius ziet verder dat de toeristische sector volledig is stilgevallen. "Dit kan tot gevolg hebben dat partijen die voorheen hun woonruimte op de shortstaymarkt aanboden, nu zijn aangewezen op de langere termijn verhuur om zo hun leegstand te beperken", zegt De Groot.

"We ontvangen ook geluiden van makelaars dat lopende huurovereenkomsten tussentijds worden opgezegd door kenniswerkers of expats van wie de contracten zijn beëindigd."