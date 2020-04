Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Dit keer Marjolein en Hermen, die voor drie maanden boodschappen deden in Egypte, omdat ze bezig zijn aan een maandenlange zeiltocht.

Wie: Marjolein (32) en Hermen (31)

Verdienen de kost als: Waren tot voor kort gymdocenten, maar besloten hun baan op te zeggen om over de wereld te zeilen

Waar: NU.nl sprak de twee avonturiers toen voor anker lagen in het Egyptische Port Ghalib

Wonen: Op een zeilboot

Het bonnetje van Hermen en Marjolein 8 kilogram pasta 5,84 euro

13 kilogram rijst 13,90 euro

8 x instant noodles 2,33 euro

24 blikken bonen 10,40 euro

3 blikken champignons 3,00 euro

4 blikken mais 3,70 euro

6 kilogram linzen en kikkererwten 12,20 euro

2 pot olijven 2,67 euro

7 blikken kokosmelk 6,10 euro

14 blikken tonijn 9,70 euro

10 kilogram houdbare fetakaas 14,50 euro

1 kilogram paneermeel 1,39 euro

2 kilogram uien 0,58 euro

3 kilogram aardappels 0,87 euro

5,5 kilogram havervlokken 9,59 euro

20 liter houdbare melk 17,44 euro

1,5 kilogram boter 4,36 euro

3,5 kilogram suiker 2,03 euro

16,5 kilogram bloem 11,50 euro

16 zakken zoute sticks 9,14 euro

2 zakken chips 0,58 euro

750 gram koffie 5,23 euro

300 gram thee 1,45 euro

2 zakken snoep 1,37 euro

30 rollen toiletpapier 5,78 euro

500 liter kraanwater 3,00 euro

300 liter bronwater 26,90 euro

Totaal: 185,55 euro

Jullie zijn niet in Nederland! Waar zijn jullie wel en waarom zijn jullie daar?

"Wij zijn in Egypte, in Port Khalib om precies te zijn! We zijn al maanden op zeilreis en zijn hier terechtgekomen omdat we na een poosje op de Middellandse Zee tot de conclusie kwamen dat we de Arabische kant qua cultuur toch interessanter vonden. Daarnaast is de Rode Zee ook erg mooi om te snorkelen, duiken en te kitesurfen."

"We zijn specifiek naar deze haven gegaan, omdat we via het nieuws meekregen dat steeds meer dingen aan het sluiten waren vanwege het coronavirus. Dus toen besloten we snel hierheen te varen, voordat deze ook afgesloten werd en we nergens meer boodschappen en dergelijke konden halen. Inmiddels kun je alleen nog maar bij een paar havens aanmeren voor boodschappen en brandstof, maar het land mag je niet meer in."

Over boodschappen gesproken, jullie hebben kilo's aan houdbare producten gekocht, hoe wisten jullie hoeveel er precies nodig was?

"We hebben op een gegeven moment alle laatjes opengetrokken (hoe dat er ongeveer uitzag, kun je hier terugzien, red.) en zijn we nagegaan wat we eigenlijk allemaal hadden al hadden. Toen zijn we vervolgens gaan berekenen hoeveel gram rijst en pasta we bijvoorbeeld op een dag eten, en daar zijn we vervolgens weer mee aan de haal gegaan."

Op het bonnetje staan alleen langer houdbare producten, nemen jullie ook verse dingen mee?

"We halen onze verse producten niet in de supermarkt in de haven, maar in een ander dorp, omdat de kwaliteit daar beter is. Die boodschappen worden door een mannetje gehaald, omdat wij de haven niet uit mogen. Wij betalen dan gewoon de prijs voor de boodschappen en dan kunnen we als hij terug is nog beslissen hoeveel we hem betalen."

"Om te voorkomen dat de groente bederft, hebben we ons net ingelezen in het houdbaar maken van verse groenten. Met azijn, suiker en zout in een grote waterkan kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je wortels een jaar kan bewaren, of in ons geval voor drie maanden."

Hermen en Marjolein in de zeilboot met hun boodschappen.

Lukt het koken op een bootje?

"Wij hebben drie gaspitjes, het lijkt een beetje op kamperen in een caravan. Daarnaast hebben we nog een barbecue op kolen. Als de zee wat ruiger is, is het echt niet comfortabel om eten te maken. Dan hebben we bijvoorbeeld klemmen om de pannen vast te houden. Of we gebruiken een snelkookpan met een deksel erop om te voorkomen dat het eten eroverheen klotst."

Zijn er nog lekkernijen die jullie het niet konden laten om mee te nemen?

"Niet echt. We hebben niet veel snoep of koekjes mee. Wel hebben wat chips meegenomen, omdat een van ons nog wel eens last heeft van zeeziekte. Dan is het erg lekker om wat zouts te eten."

"Ook hebben we veel suiker mee. Daar kunnen we, als we het combineren met gist en gember, zelf gemberbier mee maken. Dan maken we dus onze eigen alcohol, want het is hier nogal lastig te krijgen."

Tot slot, wat is jullie volgende bestemming?

"Ons einddoel is nu de Malediven. We gaan rustig aan doen en zijn voorlopig nog wel onderweg. Waarschijnlijk zijn we daar met de zomer. We denken in totaal nog ongeveer tot eind dit jaar te zeilen."