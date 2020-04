De laatste weken is het aantal hypotheekaanvragen hard gestegen. Dat betekent dat het spitsuur is bij de banken. Door digitalisering en automatisering is het aanvraagproces de laatste jaren flink verbeterd. De zwakste schakel ligt nu bij de consument. Die kan zelf veel doen om zijn aanvraag vlot door de molen te laten gaan.

Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) was het aantal aanvragen in maart twee keer zo groot als in de voorgaande jaren. Mensen die willen oversluiten doen dat nu om eventuele rentestijgingen voor te zijn. HDN beheert het platform waarover de administratieve afhandeling van vrijwel alle hypotheekaanvragen in Nederland loopt.

De Volksbank herkent het beeld van een flinke toename, bevestigt woordvoerder Harmen van der Schoor. Hoewel een groot deel van de medewerkers thuis werkt, heeft dat nog geen gevolgen voor het aanvraagproces. "De verwerking van aanvragen loopt goed qua doorlooptijden. Indien zich een flinke piek in aanvragen voordoet kan dat op korte termijn leiden tot iets langere doorlooptijden dan gebruikelijk."

“Het ontbrekende schakeltje is de aanlevering van informatie.” Chris van Winden, adviesbureau IG&H

De bank is de afgelopen jaren veel flexibeler geworden in waar en wanneer mensen werken, stelt Van der Schoor. "Thuiswerken is niet nieuw. We passen dit al sinds langere tijd toe vanuit het nieuwe werken. Wat dat betreft voelt deze uitzonderlijke situatie toch ook als business as usual."

Verkorten van doorlooptijden

De afgelopen jaren is een groot deel van het hypotheekproces gedigitaliseerd vertelt Chris van Winden van IG&H. Dit adviesbureau is hierin gespecialiseerd. "Met name intern bij hypotheekverstrekkers is heel veel geautomatiseerd. Daarnaast is het digitaal insturen van aanvragen gestandaardiseerd. Dat gaat nu bijna altijd via het HDN-netwerk. Beide zaken helpen zeker in het verkorten van doorlooptijden."

Door de crisis wordt nu ook een grote stap gemaakt met virtueel hypotheekadvies. Behoudende adviseurs die daar eerder nog niets in zagen, kunnen er niet meer omheen. Dat leidt ook tot een effectiever proces, zegt Van Winden.

"Op de oude manier is alleen al het vinden van een moment om een afspraak te maken heel lastig. Als dat niet 's avonds of in het weekend kan, moet je daar vrij voor nemen. Nu kun je dit snel inplannen en tussendoor doen als je op je werk bent. Dat gaat vele malen efficiënter."

Aanlevering van informatie zwakke schakel

Toch zit er nog één zwakke plek in het hypotheekproces bij de consument en zijn adviseur. "Het ontbrekende schakeltje is de aanlevering van informatie. Geldverstrekkers en adviseurs willen gegevens hebben waarop ze kunnen vertrouwen."

"Om daarover zekerheid te krijgen vragen ze allerlei dingen zoals een werkgeversverklaring, loonstroken, bankafschriften en identiteitsbewijzen. Dat frustreert een groot deel van de afhandeling want het betekent dat je eerst moet digitaliseren voordat je de rest van het proces ook digitaal kunt laten verlopen."

Wat kunnen mensen zelf doen? Een adviseur in de arm nemen die daarbij helpt, zegt Van der Schoor van de Volksbank. "Deze adviseur kan de consument helpen om tijdig de juiste documenten beschikbaar te hebben." Uiteindelijk ligt de sleutel tot een vlotte afhandeling dus grotendeels bij de consument zelf.