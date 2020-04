De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Ed Kuijper (69) uit Hilversum

Met pensioen sinds: 2016

Na: meer dan 300 banen in Nederland, Israël en op Tenerife. Ed: "Mijn langste baan was tien jaar, mijn kortste tien minuten."

Wat stond je zo tegen dat je al na tien minuten ontslag nam?

"Werken is nooit mijn hobby geweest. Je moet wel, om je vaste lasten te betalen. Maar als iemand op mijn zestiende tegen me had gezegd: je hoeft nooit meer te werken, dan had ik het gedaan. Ik ben echt niet te beroerd om mijn handen vuil te maken, maar ik ben wel altijd snel uitgekeken op dingen."

"Bij deze baan kwam ik binnen, zag ik die baas en voelde ik: dat gaat hem niet worden. Ik kan totaal niet tegen hiërarchie en autoriteit. Ik ben altijd bereid in te springen, maar als iemand me benadert met een houding alsof hij beter is dan mij, sta ik meteen op mijn strepen. Ik zei: 'sorry, het lijkt me een leuke baan, maar ik denk dat we gaan botsen'. Echt, zijn mond viel open van verbazing.

Ed Kuijper met zijn kleinzoon op zijn verjaardagskaart. (Privéfoto)

Er zijn niet veel mensen die zomaar hun baan durven opzeggen

"Ik moet er ook wel bij zeggen: in de jaren zestig en zeventig was er heel veel werk. Dan hoorde je van vrienden over werk dat beter verdiende. Dan belde je op en ging je elders aan de slag. Ik heb bij de LOI gewerkt, bij een boterfabriek, een drankfabriek, drie keer bij de post, op een kibboets in Israël, als ijsverkoper op het strand en ik heb tien jaar lang een eetcafé gehad op de Canarische Eilanden."

"Wat ik het leukste vond, was werken als conciërge op een basisschool. Ik ben goed met kinderen, maar heb twee linkerhanden. Maar ik was goed in ouders voor mijn karretje spannen, op een goede manier. Ze wilden me altijd wel helpen met klusjes."

Had je met zo'n gevarieerd werkverleden wel een plan voor je pensioen?

"Ik ben de jaren voor mijn pensionering veel minder gaan werken, tot ik nog maar 17 uur in de week werkte. Zodat ik niet op vrijdag zou stoppen met fulltime werken en maandag in een gat zou vallen. Ik kon zo goed wennen aan veel vrije tijd hebben. Die vul ik op met concerten, buiten sporten, lezen en lekker in de zon zitten."

“Mijn neef had een behoorlijke financiële buffer, maar wilde nooit mee naar concerten omdat hij het kaartje te duur vond” Ed Kuijper

"Op financieel gebied heb ik nooit aan later gedacht. In de jaren zeventig heb ik mijn pensioen bij PTT Post afgekocht, zodat ik van het geld op vakantie kon. Nu ontvang ik alleen nog een AOW. Mijn inkomsten zijn dus niet echt om over naar huis te schrijven, maar ik heb maar weinig nodig: ik rook niet, ik drink niet, ik heb geen auto en geen huisdieren. Muziek en concerten zijn mijn grote hobby's, en die kan ik ervan betalen."

"Je hebt mensen die twintig of dertigduizend euro spaargeld voor later op de bank hebben staan. Ik had een neef die een behoorlijke financiële buffer had, maar die nooit geld wilde uitgeven. Dan wilde hij graag mee naar een concert, maar ging hij uiteindelijk niet omdat hij het kaartje te duur vond. Terwijl ik dacht: maar je hebt het geld gewoon! Waarom zou je daar geen plezier van mogen hebben? Op zijn zestigste is hij overleden aan kanker. Daarom vind ik: houd een paar duizend euro achter de hand voor een noodgeval, maar geniet van de rest."