Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar 776 euro aan gemeentelijke lasten. Dit is een stijging van 5 procent, meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen maandag.

Gemiddeld gaat 295 euro naar de onroerendezaakbelasting (ozb), 283 euro naar de afvalstoffenheffing en 199 euro naar de rioolheffing.

Huurders betalen gemiddeld 389 euro aan gemeentelijke lasten. Dit bedrag is lager dan de woonlasten van woningbezitters, omdat huurders vaak geen ozb betalen.

Gemiddeld betalen huurders 283 euro aan afvalstoffenheffing en in een deel van de gemeenten betalen zij gemiddeld 106 euro rioolheffing.

In de gemeente Beesel is het ozb-tarief voor woningen het meest gestegen, namelijk met 44 procent. In de Noord-Hollandse gemeente Landsmeer daalde het tarief met 9 procent het meest.

Het COELO merkt verder op dat ondernemers vaak vrezen dat het ozb-tarief voor niet-woningen sterker stijgt dan voor woningen. In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Het ozb-tarief voor niet-woningen stijgt gemiddeld 4,3 procent, terwijl het tarief voor woningen met 4,7 procent stijgt.