Zzp'ers kunnen al hun zakelijke kosten aftrekken van de winst. Vervoersmiddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt bieden hiervoor bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden. Het is de moeite om daar goed naar te kijken, zegt Martijn Pennekamp van Ikwordzzper.nl.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de fiets van de zaak. Sinds dit jaar is er nieuwe regeling waarbij net als voor de auto een bijtelling geldt. Ook zzp'ers kunnen deze regeling gebruiken.

Zij hadden ook vorig jaar echter al de mogelijkheid om een fiets op de zaak zetten en de kosten als zakelijke kosten op te voeren. "Als je een fiets koopt en die gebruikt om naar klanten te reizen, kan dat echt de moeite zijn", zegt Pennekamp.

Belangrijk is om goed in de gaten te houden welk deel van het gebruik privé is en welk deel zakelijk. "Er zijn heel wat spookverhalen over wat je moet corrigeren en wat niet. Voor de auto zijn er rekenmodelletjes voor de fiets is het een grijs gebied."

Ook fiets van vorig jaar op de zaak

Wat nou als een zzp'er vorig jaar een fiets heeft gekocht, deze ook zakelijk gebruikt maar niet wist dat de fiets op de zaak kon staan. Is het dan alsnog mogelijk om deze op de zaak te zetten? Dat kan wel, antwoordt Pennekamp.

"Het is op de rand. Eigenlijk moet je een factuur hebben die op de zaak staat. Waarmee je in de knoei komt is als je geen goede inschatting hebt hoeveel je de fiets privé hebt gebruikt. Maar er zijn mensen die hun agenda goed bijhouden en alles kunnen terugkijken."

Reiskilometers

Wie een privéauto of privéfiets af en toe zakelijk gebruikt, kan daarvoor per kilometer 19 cent aan kosten opvoeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om btw af te trekken, voegt Pennekamp toe.

"Dat btw-voordeel op onderhoud en brandstof kennen een hoop mensen niet. Als je 50 procent privé en 50 procent zakelijk hebt gereden mag je 50 procent van de btw aftrekken als je tenminste de bonnetjes hebt bewaard en een kilometerregistratie hebt bijgehouden."

Auto op de zaak: bijtelling

De auto kan natuurlijk ook op de zaak staan. Alle kosten van de auto gelden dan als zakelijke kosten. Daar staat tegenover dat zzp'ers net als werknemers een bedrag aan bijtelling moeten optellen bij hun inkomen.

Of het goedkoper is om de auto op de zaak te zetten of privé te houden hangt daardoor af van de verhouding tussen het privégebruik en het zakelijke gebruik.

Youngtimer

Deze rekensom valt anders uit voor youngtimers, auto's die ouder zijn dan vijftien jaar. De bijtelling hiervoor is veel lager dan voor jongere auto's. In plaats van de aankoopwaarde, geldt de dagwaarde van de auto. Dat betekent dat verstandig is om in de gaten te houden wanneer een privé-auto door de leeftijdsgrens gaat.

Pennekamp: "Sommige mensen hebben een auto die vorig jaar youngtimer is geworden. Die kunnen ook gebruikmaken van de regeling. Je moet het dan wel naar rato doen, dus een aantal maanden wel en een aantal maanden niet."

In alle gevallen is dus belangrijk om het gebruik van fiets en auto goed bij te houden, bij voorkeur met een sluitende kilometerregistratie. Alleen dan kan aan de Belastingdienst worden aangetoond dat de regelingen op de goede manier zijn toegepast.