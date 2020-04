Er zijn naar schattingen enkele tienduizenden woningbezitters die al een nieuw huis hebben gekocht maar het oude nog niet hebben verkocht. De woningmarkt loopt vooralsnog door, dus zorgen dat ze met een huis blijven zitten zijn nog niet nodig. Toch kan het ook geen kwaad om een woning nu vast in de verkoop te zetten.

Volgens cijfers van HDN over de hypotheekmarkt werden vorig jaar bijna 106.000 hypotheekaanvragen gedaan door huishoudens die een ander huis kochten.

“In 80 procent van het land is het nog steeds zo dat er meerdere kijkers komen” Frank Verveer, makelaar

Dat is in het hele jaar, dus de groep die op dit moment nog een huis te verkopen heeft, is een stuk kleiner. Hoe groot precies is niet bekend. "Men schat dat het er 30.000 tot 40.000 zijn. Als je kijkt naar het aantal transacties dat we doen in Nederland zou het ongeveer rond dat aantal kunnen liggen", zegt makelaar Frank Verveer, voorzitter van NVM-regio Utrecht.

Geen teruggang

Moeten zij zich zorgen maken dat ze met hun huis blijven zitten en te maken krijgen met dubbele hypotheeklasten?

"Daar ben ik niet zo bang voor. Als Nederland een jaar op slot zou gaan, hebben we een heel andere discussie, maar in 80 procent van het land is het nog steeds zo dat er meerdere kijkers komen en het tot een realistische prijs komt."

Overbruggingshypotheek

Voor doorstromers die nog niet hebben verkocht is de overbruggingshypotheek belangrijk. Hiermee financieren ze dat deel van de aankoop waarvoor ze de overwaarde uit het oude huis nodig hebben. Verveer verwacht wel dat banken de regels daarvoor gaan aanscherpen.

"Je kunt erop wachten dat ze kritischere vragen gaan stellen. Als je een heel ruim inkomen hebt zal het makkelijker zijn, maar als je op de marge zit zullen ze willen dat je aantoont dat je een aantal maanden de dubbele lasten kunt betalen."

De looptijd van een overbruggingshypotheek is meestal een half jaar of een jaar. Zijn doorstromers al op zoek naar een langere looptijd? "We hebben daar nog geen signalen voor. Eind volgende maand kunnen we wat meer zeggen of de verkooptijden oplopen, maar op dit moment is dat niet zo, of in ieder geval niet noemenswaardig."

Niet meer wachten op prijsstijging

Daarbij speelt dat de krapte nog steeds heel groot is, zegt Etienne Erkens, voorzitter van NVM-regio Limburg. "Ik spreek makelaars in heel Limburg en het loopt aan de meeste kanten wel door. In regio Maastricht, waar ik zelf actief ben, is niks te merken van een teruggang in onderhandelingen of bezichtigingsaanvragen."

Het lijkt er wel op dat er een groep doorstromers is die nu eerder in actie komt dan ze anders zouden hebben gedaan, zegt Verveer. "In het verleden dacht iedereen 'ik wacht zo lang mogelijk en pak nog een stukje prijsstijging mee'. Veel mensen zijn nu ineens wakker geworden en gaan verkopen." Hij ziet daardoor een groei in het aanbod.

Het kan in ieder geval nooit kwaad om niet te wachten, zelfs niet als het nog een jaar duurt voor de nieuwe woning opgeleverd wordt. "Ik verwacht niet dat de prijsstijging doorzet in dezelfde trend als voor 1 maart. Als je dus iemand treft die bereid is te kopen en te wachten, dan zou ik met de koper afspreken 'je mag het voor een reële prijs hebben, maar ik wil er wel nog een jaar in blijven zitten'."