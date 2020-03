Naarmate je langer in je huis woont, stijgt de waarde ten opzichte van je hypotheek. Hierdoor daalt het risico voor de bank en kan de rente dalen. Dit komt door het vervallen van zogenaamde risico-opslagen. Dat kan door aflossing en waardestijgingen al na een paar jaar, maar bij de banken waar de besparing het grootst is, moet je wel altijd zelf actie ondernemen.

De hoogte van de hypotheekrente is mede afhankelijk van de risicoklasse waarin de bank je indeelt. Die hangt af van de verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde. Voor veel huizenkopers is die in het begin 100 procent.

Zij vallen dan nog in de hoogste klasse. Geleidelijk daalt de verhouding door aflossingen en waardestijgingen. Op het moment dat die zakt door een bepaalde grens, kan een eerste deel van de opslag verdwijnen. Die grens is meestal 90 of 80 procent.

Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl zocht op verzoek van NU.nl uit hoeveel geld huizenbezitters hierdoor kunnen besparen en wat de verschillen zijn per bank. De berekening gaat uit van iemand die begin 2013 voor de gemiddelde prijs op dat moment een huis heeft gekocht en de hypotheek in dertig jaar helemaal aflost. Daarbij is naar elf banken gekeken.

Besparing het grootst bij bank die rente niet automatisch aanpast

Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen banken. De aflossingen zouden bij Argenta geen besparing opleveren. Bij verschillende andere banken, waaronder ABN AMRO en SNS, loopt de besparing echter flink op.

Opvallend is dat de besparing het grootst is bij banken die de rente niet automatisch aanpassen. Sinds een paar jaar doen sommige banken dat wel. Ze houden de aflossingen in de gaten en passen de rente aan. Dit geldt echter nog lang niet voor alle banken. De Consumentenbond voert hier ook al een aantal jaar campagne voor.

Zelf actie ondernemen

Dat betekent dat huizenbezitters zelf actie moeten ondernemen. "Check met behulp van ons stappenplan of je hypotheekopslag omlaag kan en neem contact op met je bank", adviseert woordvoerder Joyce Donat dan ook.

De consumentenorganisatie wil dat banken hun klanten ook minstens één keer per jaar duidelijk maken hoe het ervoor staat met hun rente-opslagen. Dit verhoogt het bewustzijn onder consumenten. Daarbij speelt mee dat naast de aflossingen ook de waardestijging van de woning veel kan uitmaken. Zeker met de sterke prijsstijgingen van de laatste jaren zullen veel klanten al door de eerste grens van de verhouding tussen hypotheek en woningwaarde zijn gezakt.

Thomas de Leeuw, oprichter van Ikbenfrits.nl, benadrukt dat hier echt een kans ligt voor veel huizenbezitters om geld te besparen. "Bij sommige banken moet je een taxatie laten doen, maar bij andere is het voldoende om de WOZ-waarde door te geven. Het is heel vaak een kwestie van een berichtje sturen en opeens gaan de maandlasten omlaag. Dit is echt heel erg lucratief voor de consument."