De Belastingdienst maakt het doen van aangifte heel makkelijk door veel gegevens vooraf in te vullen. Toch is het beter om de aangifte helemaal zelf te doen, vooral om te voorkomen dat je te veel betaalt.

Belastingbetalers hoeven de vooringevulde aangifte alleen te controleren. Met de aangifte-app is het doen van aangifte dan niet meer dan een druk op de knop.

Inkomen, spaarrekeningen, de waarde van een eigen huis, al deze informatie heeft de Belastingdienst al. Toch wordt altijd gewaarschuwd dat je de aangifte moet controleren. Je bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat de informatie klopt.

Volgens financieel planner Paul van der Kwast werkt die ingevulde aangifte in de praktijk echter vooral in het nadeel van de belastingbetaler. "Je hoeft niet echt bang te zijn voor een naheffing. Het komt niet zo vaak voor dat dingen er niet in staan waar je belasting over moet betalen. Het werkt vaak maar één kant op en dat is dat je jezelf tekortdoet."

Een op de vier laat geld liggen

Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers is het daarmee eens. "Het is makkelijk en heel handig. Een bekende publiciste maakte ooit de vergelijking: als je boodschappen gaat doen, laat je ook niet het supermarktpersoneel je winkelkarretje vullen." De stichting heeft een tool op zijn website waarmee mensen hun aangifte kunnen controleren.

"Wij hebben nu ruim negentienduizend aangiften gecontroleerd. Onze ervaring is dat een op de vier geld laat liggen. Gemiddeld is het bedrag dat ze kunnen besparen circa 290 euro. Daar kan je leuke dingen van doen. Als je het omrekent naar de hele bevolking, praat je al snel over 200 miljoen euro die mensen te veel aan belasting afdragen", zegt De Vries.

Hypotheek en andere aftrekposten

Op welke dingen in de aangifte moet je goed letten? In ieder geval de aftrekbare kosten voor je eigen huis, zegt Van der Kwast. "Als je een hypotheek hebt afgesloten of overgesloten, mag je de kosten die je daarvoor maakt opvoeren. Denk daarnaast aan giften aan goede doelen, scholingskosten en niet-vergoede zorgkosten."

De gegevens die de Belastingdienst heeft, zijn ook de basis voor de aangifte-app. Daarmee is het mogelijk om met een druk op de knop de aangifte te doen, nadat je deze gecontroleerd hebt natuurlijk. Van der Kwast is hier zeker geen voorstander van. "Dat gaat volgens mij veel te snel. Ik denk dat je dan gewoon dingen vergeet en dat is jammer."

Besteed dus wat aandacht aan de aangifte, is dan ook het advies van de financieel planner. "Het is juist zinnig als je alle vragen doorleest. Dan kom je aftrekposten tegen waarvan je niet wist dat je die kon opvoeren. Neem er gewoon een uur de tijd voor. In deze tijd kan dat makkelijk."