Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Dit keer Lotte, die voor haar masterdiploma naar het Belgische Gent ging en daar bleef hangen.

Wie: Lotte (28)

Verdient de kost als: Projectmedewerker in de preventieve gezondheidszorg

Waar: Gent

Woont: Tijdelijk bij vriend vanwege het coronavirus (en de gezelligheid)

Lottes bonnetje Sjalotten 0,75 euro

Knoflook 0,99 euro

Rode uien 0,79 euro

Uien 0,99 euro

Aardappelen 2,31 euro

4 x courgette 1,96 euro

2 x paprikamix 3,18 euro

Komkommer 0,69 euro

Bleekselderij 0,99 euro

Gember 0,24 euro

Sinaasappels 2,99 euro

Limoenen 1.49 euro

Bananen 0,99 euro

2 x jalapeño's 0,98 euro

2 x winterpenen 0,98 euro

Pesto 2,79 euro

2 x tomatenpuree 0,60 euro

Tomatenblokjes 0,69 euro

Tagliatelle 1,49 euro

Vegetarisch gehakt 3,79 euro

5 x tofu 8,95 euro

Shoarma 2,99 euro

3 x rulstukjes 5,37 euro

Tempeh 1,69 euro

Groentemix nasi/bami 1,50 euro

Vegafit vleesvervanger 2,59 euro

Champignons 1,19 euro

Houtovenpizza 3,19 euro

Kaneelstokken 1,89 euro

Violife plakken kaas 3,19 euro

2 x violife 5,98 euro

2 x kokosmelk 1,78 euro

Basmatirijst 1,99 euro

Mayonaise 1,79 euro

Ciabatta 0,79 euro

Durum witbrood 2,59 euro

Haverdrink 1,99 euro

2 x amandeldrink 3,18 euro

Eieren 2,99 euro

Pannenkoekenmix 0,69 euro

Volkorenbloem 0,35 euro

Pindasoep 2,25 euro

Topping 1,59 euro

2 x soja kookroom 1,98 euro

Schweppes tonic 2,25 euro

2 x gemberbier 3,58 euro

Wijn 5,29 euro

Ananas 0,79 euro

Appelstroop 0,75 euro

Broccolimix 2,49 euro

Doosje fruit 1,99 euro

Doosje fruit 1,89 euro

Spinazie 1,49 euro

Tuinerwtjes 1,69 euro

Zalmfilet 2,79 euro

Onbekende producten 4,08 euro

Totaal: 121,25 euro

Zo, in de mail schreef je dat je niet hamstert, maar toch heb je een bon van ruim 120 euro. Zijn dat normale bedragen voor je?

"Eerlijk gezegd let ik er niet echt op. Ik ben niet iemand die in het algemeen veel spullen koopt of materialistisch is, maar op eten bespaar ik niet."

"Het bonnetje kwam dit keer misschien iets hoger uit dan normaal, omdat ik normaal gesproken één keer per week uit eten ga. Dat kan nu niet meer door het coronavirus. We kopen nu dus wat extraatjes om de gezelligheidssfeer erin te houden."

Het coronavirus heeft het boodschappen doen dus veranderd?

"Ja! Door het virus is er nog maar weinig verschil tussen een weekdag en een weekenddag, omdat je bij allebei een groot deel van de dag thuiszit en een deel van het entertainment dat je normaliter in het weekend hebt, wegvalt."

"Om de weekenddag dan toch iets anders te maken, vind ik het leuk om langer in de keuken te staan. We kopen nu bijvoorbeeld extra dingen als Schweppes-tonic, gemberbier en limoenen om cocktails mee te maken."

Jouw bonnetje is supergezond!

"Ik ben afgestudeerd als diëtist, dus daar heeft het waarschijnlijk wat mee te maken. Ik let er niet in het bijzonder op, maar ben het gewend om heel veel groenten te eten. Maaltijden draaien bij mij altijd om de groenten."

"Mijn favoriete keuken is de Aziatische. Dat vind ik altijd lekker. We eten allerlei soorten curry's, zoals Thaise en Indiase."

Je woont in België, maar je gaat nog wel naar de Albert Heijn?

"Haha ja, het voelt toch als een soort van thuis zijn. Het is een beetje de herkenbaarheid, maar het gaat ook om de goede selectie van producten."

"Wat me altijd opvalt in de Albert Heijn in België, is dat ze veel Nederlandse muziek draaien. Zo hoor je bijvoorbeeld vaak Anouk tijdens het boodschappen doen."

Zijn er nog grote verschillen tussen het leven in Gent en Nederland?

"Het valt eigenlijk wel mee. Vlamingen leven denk ik iets bourgondischer. Ze gaan meer uit eten en naar het café. Ze draaien over het algemeen wel wat vaker om zaken heen, dan mis ik de directheid van Nederlanders wel. Wat dat betreft kloppen de vooroordelen over eerlijk en direct zijn misschien wel een beetje."