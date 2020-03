De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Tilly de Vos-Verstraeten (62) uit Maarssen

Met pensioen: op 1 mei 2020

Na: 30 jaar fulltime werken als directiesecretaresse bij een energiebedrijf

Met een beetje pech breng je nu de laatste weken van je carrière thuiswerkend door.

"Ja, het zit er natuurlijk in dat ik helemaal niet meer op kantoor kom. Er was een grote afscheidsreceptie voor me gepland in april, maar die gaat nu niet meer door. Dat is inderdaad raar."

Je stapt nu op je 62e op. Waarom wilde je graag vervroegd met pensioen?

"De pensioenleeftijd gaat steeds verder omhoog. Toen ik 52 was dacht ik: ik houd het wel vol tot mijn 67e. Maar naarmate de tijd verstrijkt, merk je toch dat je ouder wordt. Ik werk fulltime en op vrijdagmiddag hangen mijn oogleden echt op m'n tenen van vermoeidheid. Ik heb zeker geen hekel aan mijn werk, maar het kost zoveel tijd en er zit zoveel druk achter."

"Toen ons jongste kind tien jaar geleden uitvloog, richtten mijn man en ik ons meer op elkaar. We hebben toen een plan gemaakt: als we versneld de hypotheek aflossen, zonnepanelen op het dak plaatsen en geld sparen, kunnen we eerder stoppen."

"Maar een plan is natuurlijk maar een plan: je moet het maar zien te halen en je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Ons motto was altijd: nu gaan we zaaien en later oogsten. De tijd van oogsten is nu aangebroken."

En is het ook allemaal volgens plan gelopen?

"Ja, dat is gelukt. Wij hebben het geluk dat we allebei fulltime werken. Als je eenverdiener of deeltijdwerker bent, ziet dat plaatje er heel anders uit. Ik besef echt wel dat er mensen zijn die zich zo'n plan niet kunnen veroorloven. Ik ben heel dankbaar dat wij zelf keuzes konden maken over wanneer we stoppen met werken."

“Ons maandinkomen wordt wat lager, maar daar staat tegenover dat we vijf jaar vrije tijd hebben gekocht” Tilly de Vos-Verstraeten

"We zijn ook geen mensen die heel extravagante uitgaven doen. We gaan wel uit eten en naar feestjes, maar niet op vakantie naar Bali of andere wereldreizen. Ons maandinkomen wordt wel wat lager, maar daar staat tegenover dat we vijf jaar aan vrije tijd hebben gekocht."

Hoe ga je al die vrije tijd invullen?

"Ons leven gaat er vanaf 1 mei heel anders uitzien. We gaan verhuizen naar Sint Michielsgestel, zodat we dichter bij onze kinderen en kleinkinderen zijn. We werden daar in één keer ingeloot voor een gloednieuw appartementencomplex. Ik zie ernaar uit om zelf uit te maken wat ik doe, wat fietstochten te maken. Hoe heerlijk is dat!"

"Daarnaast word ik coördinator van SchuldHulpMaatje in Sint Michielsgestel. Ik voer intakegesprekken met mensen met een schuld en die koppel ik aan een van de twaalf 'maatjes' die onder me werken. Voor mijn werk zette ik ook altijd goede doelenacties op, zoals een winterkledinginzameling of een kookactie bij het Ronald McDonald Huis. Nu maak ik daar mijn hoofdtaak van in een vrijwilligersfunctie."

Heb je nog aan adviezen voor anderen die hun pensioen moeten regelen?

"Ja: maak tijdig een plan en niet pas als je 63 bent. Toen ik kleine kinderen had dacht ik: ooit ga ik nog wel dat pensioen regelen, maar nu komt het toch nog niet op mijn pad. Doei! Maar je weet nooit wat je allemaal nog kan overkomen. Je pensioen regelt zichzelf niet."