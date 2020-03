Consumenten kunnen vanaf deze week contactloos betalen voor betalingen tot en met 50 euro, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag. Eerder stond het maximale bedrag op 25 euro.

Ondernemers en consumenten hoeven verder geen handelingen uit te voeren om dit mogelijk te maken, voegt de NVB toe. "Het wordt volledig automatisch ingevoerd."

Voor deze wijziging van de transactielimiet worden ruwweg 380.000 Nederlandse betaalautomaten automatisch op afstand aangepast. In vrijwel alle supermarkten en drukbezochte winkels is de verandering al doorgevoerd.

Op deze manier hoeven klanten minder vaak de betaalautomaat aan te raken.

"Hoe minder consumenten een betaalautomaat moeten aanraken om hun pincode in te tikken, hoe beter", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, in een schriftelijke reactie. "Voor ons is wel belangrijk dat de banken eventueel misbruik blijven vergoeden tot de hogere limieten."