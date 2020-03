De afgelopen jaren hebben veel mensen hun hypotheek overgesloten om te profiteren van de lage rente. Vervolgens moesten ze lijdzaam toezien hoe de hypotheekrente nog verder zakte. In de coronacrisis dook de rente op staatsleningen verder omlaag om daarna licht te stijgen. Is het nu een goed moment om over te sluiten of is het beter om nog even te wachten?

"Ik kan me best voortellen dat we over een jaar of zeven terugkijken en denken: dit was het moment om de rente langdurig vast te zetten. De hypotheekrente gaat doorgaans hand in hand met de rentes op Nederlandse staatsobligaties. Die stonden voor de coronacrisis al heel laag en zijn nog verder gezakt", zegt hoofdeconoom Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer.

Hij wijst erop dat de rente op Nederlandse staatsleningen de laatste dagen is opgelopen. Volgens Mujagic heeft dat te maken met uitspraken die de Duitse minister van Financiën rond het weekend deed.

"Daar is impliciet of misschien zelfs expliciet gezegd dat als andere eurolanden meer geld moeten lenen om hun economieën te helpen, de rest van de eurolanden daar in principe achter gaan staan. Niemand zal ooit zeggen dat wij Italiaanse schulden overnemen, maar als landen oproepen om andere landen te redden en zeggen 'Wij staan achter jullie', dan weten financiële markten genoeg."

Je kunt voor een korte rentevaste periode kiezen

Martin Hagedoorn, productmanager bij De Hypotheekshop, is iets voorzichtiger. "Vooruitkijken op rentegebied doe je altijd met een slag om de arm. De trend is nog steeds dalend en de concurrentie is groot. Wel zien we dat door de laatste week sterk opgelopen rentes op staatsleningen enkele geldverstrekkers een verhoging van de hypotheekrente doorvoeren."

"Maar zelfs als de hypotheekrente een paar tienden gaat stijgen, blijft die historisch laag. In principe is de beslissing om wel of niet over te sluiten momenteel niet anders dan normaal. Afgezien van het coronavirus uiteraard, dat veroorzaakt onzekerheid. Ik kan me voorstellen dat mensen die willen oversluiten dat even afwachten. Maar dat blijft een persoonlijke afweging."

Bij het oversluiten heb je de mogelijkheid om in eerste instantie te kiezen voor een hele korte rentevaste periode. Dat geeft flexibiliteit om de rente later nog eens vast te zetten als die oploopt of juist wat verder zakt. "Maar er zijn geen garanties. Daarvoor is de tijd waarin we nu leven ook te onzeker."

Rente vijftien jaar lang op 1 procent is 'een hele goede deal'

Mujagic, die verschillende boeken over de rol van de centrale bank in de economie heeft geschreven, wijst er echter op dat er ook een grens aan de rentedalingen zal zitten.

De rente op staatsobligaties was weliswaar een tijd negatief, maar daarmee is niet gezegd dat dit ook met hypotheekrentes zal gebeuren. "Ze kunnen misschien nog wat omlaag, maar het is naïef om te denken dat je rente toe krijgt van de bank, dat gaat gewoon niet."

Daar komt nog bij dat geld door inflatie minder waard wordt en dat dit ook voor leningen geldt. "De inflatie in Nederland is 2 procent. Als je je hypotheekrente voor de komende vijftien jaar kunt vastzetten op 1 procent, zet je die dus eigenlijk vast onder de 0. Dat is een hele goede deal."