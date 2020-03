Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Veel mensen hebben dit begin maart al gedaan, de website van de Belastingdienst raakte daardoor zelfs overbelast. Voor wie er nog mee aan de slag moet, zet NU.nl zes tips op een rij met toelichting van Olaf Simonse van platform Wijzer in geldzaken.

1. Wacht niet onnodig met aangifte doen

De deadline is 1 mei, maar je kunt vragen om uitstel. Vooral als je ondernemer bent, kan dat nodig zijn omdat je meer tijd nodig hebt om je jaarcijfers op te maken. Simonse raadt in het algemeen aan om niet te wachten als dat niet nodig is. "Als je denkt dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, stuur dan voor 1 april je aangifte in. Je hebt dan voor 1 juli al bericht en krijgt een voorlopige teruggaaf. Dat kan prettig zijn in deze economisch onzekere tijd."

2. Kijk goed naar aftrekposten

Er zijn veel aftrekposten. De hypotheekrenteaftrek is het bekendst, maar je kunt soms ook zorg- of studiekosten aftrekken. Let verder goed op als je in 2019 een huis hebt gekocht of je hypotheek hebt overgesloten. Simonse: "De kosten van het advies en de notariële kosten van de hypotheekakte zijn ook aftrekbaar. Op de afrekening van de notaris staat vaak om welke kosten het gaat."

3. Verdeel je aftrekposten en vermogen

Als je een partner hebt is het slim om goed te kijken naar de verdeling van jullie aftrekposten. Doe dat ook voor spaargeld of ander vermogen. "Fiscale partners doen samen aangifte. Ze hebben als voordeel dat ze bepaalde aftrekposten of hun vermogen in box 3 zo kunnen verdelen dat ze meer geld terugkrijgen of minder hoeven te betalen. Dat is soms wat puzzelen. Je kunt in de online omgeving van je aangifte kijken hoe je aftrekposten of vermogen het beste kunt verdelen", aldus Simonse.

4. Jongere met een bijbaantje? Doe aangifte

"Jongeren laten vaak belastinggeld liggen als ze een bijbaantje hebben", zegt Simonse. Vaak hebben ze namelijk recht op een teruggave. "Aangifte doen kan heel makkelijk via de Aangifte-app 2019. De Belastingdienst heeft ook een speciale pagina voor jongeren. Ook voor de jaren 2015 tot en met 2018 kunnen ze nog belastinggeld terugvragen."

5. Zzp'er? Hou de

Als je zelfstandig ondernemer bent, moet je goed kijken of je minstens 1.225 uur hebt gemaakt in 2019. Zo ja, dan kun je gebruikmaken van allerlei gunstige regelingen zoals de zelfstandigenaftrek. Simonse wijst zzp'ers expliciet op de oudedagsreserve. "Daarmee reserveer je een deel van je winst voor je pensioen. Vraag aan je boekhouder of dat in jouw geval slim is om te doen."

6. Geef wijzigingen in je inkomen door

Dan heeft Simonse nog een tip voor dit jaar. Als je inkomen daalt door de economische gevolgen van de coronacrisis, is het slim om dat door te geven aan de Belastingdienst. De hoogte van je inkomen heeft namelijk invloed op toeslagen zoals de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. "De meeste toeslagen zijn afhankelijk van je werksituatie én hoe hoog je inkomen is. Pas je toeslagen aan als er iets verandert in je situatie. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken."