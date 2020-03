De studieschuld is een van de obstakels die veel starters moeten overwinnen als ze een woning willen kopen. Door de afschaffing van de basisbeurs in 2015 valt de studieschuld van studenten nu vaak hoger uit en valt hun maximale hypotheek daardoor lager uit.

Zelf kunnen starters op de woningmarkt niet veel meer doen dan goed kijken welke bank het soepelst omgaat met hun studieschuld. Verder moeten ze hopen dat een lobby van onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) voor meer maatwerk effect heeft.

De maximale hypotheek wordt beïnvloed door de hoogte van de studieschuld. Een oud-student moet aflossing en rente betalen en kan daardoor minder uitgeven aan woonlasten. Dit trekt de maximale leensom omlaag. Onder meer hierdoor wordt het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen, zegt Wike Wilbrink, beleidsadviseur woningmarkt bij de VEH.

"In het nieuwe leenstelsel zijn de schulden veel hoger dan in het oude stelsel. In de leennormen wordt geprobeerd daar rekening mee te houden, maar als de schuld vele malen hoger is, heb je daar niet zoveel aan." Dit probleem wordt nu actueel, voegt ze eraan toe.

"Het leenstelsel is in 2015 ingegaan dus de eerste groep die daarmee te maken heeft gaat nu op de markt komen. Het studieschuldeffect komt bovenop de problemen die jonge starters nu al hebben met het vinden van een betaalbaar huis waarvoor eigen geld onmisbaar is."

Wil je toch een zo hoog mogelijke hypotheek?

Wat kunnen starters met een studieschuld zelf doen om toch een zo hoog mogelijke hypotheek te krijgen? Thomas de Leeuw, oprichter van Ikbenfrits.nl, raadt aan om bij de keuze voor een bank mee te nemen hoe die hiermee omgaat. "Wij kijken per klant waar die het beste past. Er zijn best veel mensen die elke euro hypotheek nodig hebben. Dan gaan we naar de bank die hier wat soepeler in is."

Banken hanteren drie richtlijnen. "De eerste lijn is de striktste. Die banken tellen de volledige oorspronkelijke studieschuld mee in de hypotheekberekening. Dan heb je banken die rekenen met de oorspronkelijke schuld min een aflossing, als je nu een aflossing doet. Tenslotte zijn er banken die rekenen met die aflossing en alle andere aflossingen die al zijn gedaan. Die lijn is het gunstigst", aldus De Leeuw.

'Starters zijn zich ervan bewust dat ze een studieschuld hebben'

Toch knellen de regels volgens de VEH flink. De organisatie pleit er daarom voor dat er meer rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van starters. Wilbrink: "Wij zeggen: je kunt wel vasthouden aan algemene regels, maar veel starters zijn zich ervan bewust dat ze een studieschuld hebben. Ze kunnen die terugbetalen en kunnen ook aantonen dat ze dat kunnen. Wij vinden dat je er in die gevallen soepeler mee moet omgaan. We pleiten voor een veel mensgerichter systeem."

De VEH is een van de initiatiefnemers van het Platform Woonstarters. Een aantal organisaties heeft zich daarin verenigd om de verbetering van de positie van starters op de agenda te zetten. "Zo proberen we voor beleidsmakers en beslissers voorbeelden te geven hoe je met de problemen om kunt gaan." Voor starters die hun droomhuis willen kopen en daarvoor zoveel mogelijk willen lenen, is het hopen dat dit effect zal hebben.