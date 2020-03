Met een spaarrente van bijna nul, zoeken veel mensen naar een alternatief. Een advies dat vaak wordt gegeven, is extra aflossen op de hypotheek. Alleen door de scherpe daling van de hypotheekrente is dat ook minder interessant geworden

Spaarders die erover nadenken om op zoek te gaan naar meer rendement voor hun geld worden door het Nibud op weg geholpen met het Geldplan "Sparen, aflossen, of beleggen".

Deze online tool zet deze drie opties naast elkaar en daarmee heeft extra aflossen dus een grote positie als het gaat om het opbouwen van vermogen. Ook het platform Wijzer in geldzaken legt de nadruk op het aflossen van de hypotheek.

Vaak betere doelen voor je geld dan hypotheek aflossen

De hypotheekrente bereikt ondertussen steeds lagere niveaus. Vorige maand zakte de rente voor een rentevaste periode van tien jaar zelfs onder de 1 procent. Door die dalende rente is de besparing op de maandlasten die mensen overhouden als ze extra aflossen steeds kleiner geworden.

Natuurlijk was de spaarrente vroeger ook hoger. Is de balans tussen extra aflossen en andere opties voor spaargeld desondanks verschoven? "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er vaak echt wel betere doelen zijn voor je geld dan je hypotheek aflossen", zegt Fleur Kroonbergs.

Zij is eigenaar van de Hypotheekshop Den Haag Bomenbuurt en financieel planner van het jaar. "Stel dat je nog op 5 procent hypotheekrente zit, dan kan het nog wel interessant zijn. Het kan een goed advies zijn maar het is wel altijd afhankelijk van de specifieke situatie."

Minder hypotheek, minder woonlasten

Gabriëlla Bettonville van het Nibud ziet het wat positiever. "Over het algemeen is het gunstig om een zo laag mogelijke hypotheekschuld te hebben. Hoe minder schuld, hoe minder woonlasten je hebt en hoe makkelijker het is om je inkomsten en uitgaven in balans te houden. Als je minder vaste lasten hebt is het ook makkelijker om schommelingen of dalingen in je inkomen op te vangen."

Ze wijst erop dat een woningbezitter door een extra aflossing mogelijk ook in een lagere risicoklasse kan komen. De rente op de hele hypotheek daalt dan iets en dat levert een extra voordeel op.

Geld vast in het huis

Een belangrijk punt volgens Kroonbergs is dat de woningbezitters die spaargeld hebben en dus deze keuze kunnen maken, vaak wat ouder zijn. "Het zijn meestal mensen die al verder zijn in hun wooncarrière. Ze hebben over enige tijd misschien zorg nodig."

"Als zij extra aflossen, dan zit het geld vast in het huis en is het heel vaak moeilijk om het eruit te krijgen zonder het huis te verkopen. Als ik mensen vraag waarom ze willen aflossen, wat ze ermee willen bereiken en wat hun plannen zijn de komende tijd, blijkt toch vrij vaak dat aflossen niet de beste optie is."

Voor wie toch lagere woonlasten wil, kan oversluiten ook een mogelijkheid zijn, zegt Kroonbergs. "Uiteindelijk is het belangrijk om alles in een totaalplaatje zien. Waar wil je naartoe, hoe wil je daar komen en wat ben je de komende tijd van plan? Daarna kun je een afweging maken: ga ik extra aflossen, beleggen of laat ik het geld toch op een spaarrekening staan?"