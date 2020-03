De gasprijzen zijn naar het laagste niveau in de afgelopen drie jaar gedaald door de warme winter en de economische gevolgen van het coronavirus, meldt vergelijker Pricewise donderdag.

Zo is bij Eneco is de vaste gasprijs gedaald met 0,0175 euro per kubieke meter. Dit is 8 procent lager dan het vorige dieptepunt in 2016 en 39 procent lager dan de piek van november 2018.

De prijzen zijn wel exclusief belastingen en andere opslagen en juist voor gas zijn die relatief hoog. Hierdoor valt het effect op de totale energierekening van een gemiddeld huishouden mee.

De lage prijzen zijn vooral te danken aan de warme winter. Eerder werd al duidelijk dat huishoudens hierdoor ook minder gas hebben verbruik, een meevaller voor het klimaat maar ook voor de portemonnee.

"Maar ook het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie", zegt Hans de Kok, directeur bij Pricewise. Doordat onder meer in China de economie op zijn gat ligt, daalt de vraag naar olie. Dit heeft weer een effect op de energieprijzen in de rest van de wereld.