De gemiddelde jaarlijkse energierekening valt dit jaar 170 euro lager uit dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Daarmee is een gemiddeld Nederlands huishouden 1.574 euro kwijt aan de energierekening in 2020, bijna 10 procent minder dan vorig jaar.

Het CBS benadrukt dat het om een gemiddelde gaat en er dus grote verschillen kunnen zijn tussen huishoudens. Bij de berekening gaat het CBS uit van een stroomverbruik van 2.450 kWh en 1.197 kubieke meter gas.

Uit de berekeningen blijkt dat vooral de eenpersoonshuishoudens dit jaar minder betalen. Een bewoner in een kleine, nieuwe woning is dit jaar volgens het CBS 16 procent minder kwijt. De groep die het minst profiteert van de nieuwe situatie zijn huishoudens die bestaan uit twee of meer personen en in een ouder, vrijstaand huis wonen. Deze huishoudens betalen ruim 4 procent minder.

Het grootste verschil in de energierekening tussen januari 2020 en een jaar eerder zit in de heffingskorting die ieder huishouden krijgt. Huishoudens krijgen een vast bedrag van 216 euro meer terug op de energiebelasting dan vorig jaar. Daarnaast dalen de leveringskosten in totaal met 81 euro.

Daar staat wel tegenover dat het gemiddelde huishouden dit jaar iets meer betaalt aan belastingen. Het gemiddelde huishouden draagt 116 euro meer af aan belastingen en opslag duurzame energie (ODE).