Zo’n 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers hebben een uitnodiging gekregen om aangifte te doen over 2019. Uit ervaring blijkt dat een groot gedeelte van de Nederlanders al vroeg de aangifte instuurt. Maar wat moet je ook alweer weten voor de komende aangifte? NU.nl zet het op een rij.

Welke deadlines zijn er?

Aangifte kun je doen vanaf 1 maart. Er zijn zelfs mensen die meteen al om middernacht aangifte doen, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

De andere twee belangrijke deadlines zijn 1 april en 1 mei. Doe je vóór 1 april aangifte, dan krijg je vóór 1 juli reactie van de fiscus. Tegen 1 mei moeten alle aangiftes binnen zijn.

Doe je geen aangifte voor de deadline terwijl je dat wel moet doen, dan dreigt een boete. Voor de inkomstenbelasting bedraagt die boete 385 euro. Wel stuurt de fiscus vaak eerst een herinnering om alsnog aangifte te doen. Ook maakt de Belastingdienst dan een schatting van het inkomen waardoor de heffing flink hoger kan uitvallen.

Het kan niet later?

Lukt het echt niet, dan kun je zonder opgaaf van reden uitstel aanvragen tot 1 september, maar dit moet je wel vóór 1 mei doen. Binnen drie weken stuurt de Belastingdienst dan een brief met bevestiging.

Maar houd er dan wel rekening mee. Blijkt dat je uiteindelijk moet betalen, dan rekent de Belastingdienst wel een rente van maar liefst 4 procent over dat bedrag; een flink bedrag in deze tijden van negatieve rentes.

Moet iedereen aangifte doen?

Heb je een brief gekregen, dan moet je sowieso aangifte doen. Heb je geen brief, dan moet je mogelijk alsnog aangifte doen. Dit hangt namelijk af van hoeveel je moet betalen. Heb je al je gegevens ingevuld en moet je 47 euro of meer betalen, dan ben je alsnog verplicht om aangifte te doen. In feite moet iedereen dus de gegevens invullen.

Soms kan het sowieso ook slim zijn om aangifte te doen omdat je geld terugkrijgt. Let wel op: bedragen van 16 euro of minder betaalt de Belastingdienst niet terug.

Wat moet je doen en wat heb je nodig?

Volgens de Belastingdienst is het aangifteprogramma dit jaar verbeterd en voor veel mensen in loondienst zijn veel gegevens al ingevuld. "We kunnen echter niet alles weten over de situatie van mensen en het effect op de aangifte", aldus Liane Vlaskamp, algemeen directeur particulieren bij de Belastingdienst. "Daarom moeten mensen de aangifte goed controleren en deze aanvullen waar dat nodig is. Iedereen blijft immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die ze indienen."

Heb je een ingewikkeldere aangifte, dan heeft de fiscus een lijstje met documenten die je bij je moet hebben om zelf de gegevens aan te vullen. Natuurlijk heb je de jaaropgaven of salarisstroken nodig van vorig jaar, maar denk bijvoorbeeld ook aan de gegevens van je bank- of beleggingsrekeningen. Heb je veel aftrekposten? Vergeet niet dat je daarvan de betalingsbewijzen nodig heb.

De volledig lijst met benodigde gegevens vind je hier