Sociale partners zijn akkoord met een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, melden Het Financieele Dagblad en andere media woensdag op basis van ingewijden.

Volgens een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid is er nog geen akkoord. Er zijn wel uitwerkingen die worden voorgelegd aan de achterbannen. In de Stichting van de Arbeid gaan werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO in overleg met vakbonden FNV, CNV en VCP.

In het voorstel zou de premie inkomensafhankelijk worden met een maximale premie van 200 bruto per maand. Hiermee kan de zelfstandige een dekking krijgen van maximaal 1.650 euro bruto per maand. Eventueel kan een zzp'er zich verder verzekeren bij een verzekeraar.

De precieze premie is afhankelijk van de periode die een zzp'er zelf moet overbruggen voordat er geld wordt uitgekeerd. Zo kan ervoor gekozen worden om pas een jaar na arbeidsongeschiktheid de uitkering in te laten gaan. De standaardwachttijd wordt een jaar.

Eerder werd in het pensioenakkoord al afgesproken dat de miljoen zzp'ers in Nederland een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Dit moet voorkomen dat zzp'er oneerlijk concurreren op kosten met werknemers in loondienst.

Zelfstandigen zouden niet liggen te wachten op de verplichte verzekering, meldden belangenvereniging eerder. Volgens een eigen onderzoek van ZZP Nederland is 80 procent van de zzp'ers tegen het plan.