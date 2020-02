ABN AMRO verwacht dat pensioenfondsen dit jaar opnieuw niet over hoeven te gaan op pensioenkortingen bij lage dekkingsgraden, stelt de bank dinsdag in een analyse. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van tussen de 90 en 100 procent zouden dan pas vanaf 1 januari 2022 over moeten gaan op kortingen.

De bank verwacht opnieuw uitstel door de combinatie van de aanhoudende lage rente, kortingsdreiging, politieke overwegingen en juridische bezwaren.

Waar de dekkingsgraden van pensioenfondsen in de laatste maanden van 2019 nog langzaam de weg omhoog vonden, verwacht ABN AMRO dat die trend zich nu weer keert. De tijdelijke piek van de pensioenfondsen kwam door een hogere tienjaarsrente, maar die daalt inmiddels weer, waardoor de dekkingsgraden ook weer afnemen.

ABN AMRO verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort met een nieuw stimuleringspakket komt, waardoor de rente in de komende maanden alleen maar verder zal dalen.

Ondertussen laat uitwerking van het pensioenakkoord nog even op zich wachten. Eerst werd een uitwerking in april verwacht, nu is dat na de zomer. "Dus hoe lager de dekkingsgraden, hoe groter het draagvlak voor uitstel.", aldus de economen van ABN.