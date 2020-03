De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Naam: Yvonne (76) uit Dordrecht

Met pensioen sinds: 2006

Laatste baan: Coördinator logistiek bij de Hogeschool Rotterdam

Maandpensioen: 1.900 euro (AOW en nabestaandenpensioen)

U wilde graag meedoen uit ontevredenheid over uw eigen pensioen. Leg eens uit?

"Ik zit in de problemen omdat er al tien jaar niet meer geïndexeerd wordt. Daardoor mis ik 150 euro in de maand. En dat terwijl alles duurder wordt. Zeker sinds de verhoging van de btw op boodschappen zijn mijn kosten met een noodgang omhoog geschoten."

“Ik kan het niet eens betalen om ergens wat te gaan drinken” Yvonne

"Het is nu voor mij erg moeilijk om rond te komen. Ik ben in geen tien jaar meer op vakantie geweest. Uitstapjes maak ik ook niet meer. Ik koop geen nieuwe kleren en ik ga nooit gewoon ergens wat drinken. Dat kan ik allemaal niet. Mijn huur alleen al is 625 euro en ik los iedere maand 350 euro van een persoonlijke lening af. Dan ben je de helft van je inkomen al kwijt."

Wat waren uw verwachtingen van uw pensioen toen u nog werkte?

"Eerlijk gezegd heb ik er nooit veel over nagedacht. Toen ik jong was, was het helemaal niet gebruikelijk om als vrouw voor je pensioen te sparen. Je ging immers toch trouwen en vanaf dat moment zorgde je man voor het geld. Vrouwen hoefden daarom ook jarenlang geen pensioenpremie af te dragen. Pas op het moment dat ik twee kinderen had, moest ik ineens 100 gulden in de maand betalen."

“Mijn man keek erg uit naar zijn pensioen. Maar dat heeft hij helaas niet gehaald.” Yvonne

"Mijn man keek wel erg uit naar zijn pensioen. Hij had een goede baan als machinist aan boord van koopvaardijschepen. Maar helaas heeft hij zijn pensioen nooit gehaald. Hij overleed toen hij 62 was. Van hem ontvang ik nu nog een nabestaandenpensioen."

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het nabestaandenpensioen zo hervormen dat de achterblijvende partner er alleen recht op heeft als hij of zij geen andere bron van inkomsten heeft. Wat betekent dat voor u?

"Ik denk niet dat die man zich realiseert waar hij mee bezig is. Als Koolmees dit plan doorvoert, dan mis ik iedere maand 450 euro. Als dat gebeurt, moet ik naar de voedselbank. En er zijn met mij nog veel meer vrouwen die echt moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij worden het hardst getroffen als dit plan doorgaat, want mannen gaan nu eenmaal vaak eerder dood dan vrouwen. Weduwes mogen zich echt veel kwader maken over dit plan. Het verbaast me zeer dat we ze nog niet gehoord hebben."

Wat moet er gebeuren om uw situatie te verbeteren?

"Kijk, ik heb deels zelf schuld aan mijn situatie. Toen ik net met pensioen was, kon ik er goed van rondkomen. Maar ik heb de fout begaan om een persoonlijke lening af te sluiten, die ik nu nog steeds iedere maand aan het aflossen ben. En als ik zelf voor mijn pensioen had gespaard, dan had ik meer gehad. Niet iedereen regelt het nu eenmaal netjes."

"Maar wat voor mij, en voor veel andere gepensioneerden, ontzettend belangrijk is, is dat er weer geïndexeerd wordt. Als de pensioenfondsen dit met terugwerkende kracht over de afgelopen tien jaar betalen, dan ben ik uit de zorgen."