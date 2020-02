Bestaande koopwoningen waren in januari 6,3 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag.

Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 lagen de prijzen in januari gemiddeld 44 procent hoger.

Vorige maand zijn 17.525 woningen verkocht, een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Eerder deze week voorspelde Rabobank dat een koopwoning in 2021 gemiddeld 25.000 euro duurder zal zijn dan in 2019. De prijsstijgingen in de huizenmarkt vlakken weliswaar af, merkten de economen van de bank op, maar niet zo snel.

Een tekort aan woningen en de nog altijd lage rente stuwen de prijs en de vraag naar koopwoningen.