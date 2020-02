Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Annelies Emmens (25)

Woont: in Utrecht

Verdient de kost met: Eigenaar van Adoptiekit.nl, een webshop en blog voor nieuwe hondeneigenaren

Huishouden: Woont samen met man Jan en hond De Kluts.

Het bonnetje van Annelies Broccoli 0,67 euro

Sperziebonen 0,59 euro

Winterpeen 0,38 euro

Courgette 0,59 euro

Zoete aardappels 2,11 euro

Roomboter ongezouten 1,89 euro

Houdbare volle melk 1,25 euro

Tomatenblokjes 0,75 euro

Tomatenpuree 0,36 euro

Groene currypasta 0,99 euro

Kokosmelk 1,08 euro

Kokosmelk bio 2,49 euro

Kruidenpasta tandoori 0,99 euro

Massaman pasta 0,99 euro

Paniki 0,99 euro

Rode currypasta 0,99 euro

Keukenzout 0,45 euro

Ontbijtgranen 1,50 euro

Totaal: 19,06 euro

Je bent etholoog, iemand die het gedrag van dieren bestudeert, eet je zelf dieren?

"Ja, ik heb daar geen problemen mee. Ik heb wel een probleem met de bio-industrie. Dus we eten niet vaak vlees, hooguit twee keer in de maand. Al het vlees dat we we eten, kopen we vrijwel alleen biologisch. Daarbij kijken we ook naar of het op het punt staat om weggegooid te worden, anders is het helemaal zonde."

"Verder letten we op wat voor vlees het is. Zo worden varkens het slechtst behandeld in de bio-industrie, dus dat kopen we het minst, gevolgd door kip. Qua dierenwelzijn kopen we het liefst rundvlees."

Zijn er nog andere dingen waar je op let bij het doen van de boodschappen?

"Ik probeer te letten op plasticgebruik. Bij de ALDI zijn veel groenten in plastic verpakt, dus dan loop ik verderop de Nettorama in, omdat die winkel meer producten heeft die niet in plastic zijn verpakt."

"Wij letten hierop, omdat er maar een heel klein deel van gerecycled wordt en de rest gewoon als afval wordt verbrand. Dat gebeurt voor het grootste deel buiten Nederland, dus dan zadelen we ook nog eens andere landen met het probleem op."

Annelies en De Kluts .(Bron: Instagram/adoptiekit.nl)

Iets heel anders: jullie hond heet De Kluts, hoezo heeft jouw hond een naam met een lidwoord?

"Ik wilde al een tijdje een hond, en mijn man had een vetorecht over de naam. Hij had toen samen met een vriend als grap De Kluts bedacht. Dat vond ik eigenlijk wel een leuke naam, dus die hebben we genomen."

Ben je al klaar met de grap: 'O zijn jullie De Kluts weer kwijt?'

"Haha nee! Ik vind hem nog steeds erg leuk."

Roep je ook De Kluts als je met hem naar het poepveldje gaat?

"Nee, dan roep ik gewoon Klutsie, of Kluts. Als we het over hem hebben of thuis zijn noemen we hem wel De Kluts."