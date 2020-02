Nederlanders die een lening af willen sluiten om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen, kunnen in 2020 een stuk minder geld lenen dan vorig jaar. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van vergelijkingssite Independer, die meerdere scenario's op een rijtje zette.

Uit het overzicht van Independer blijkt onder meer dat een alleenstaande met een kind en een netto-inkomen van 1.900 euro en een huur van 400 euro, 47 procent minder kan lenen dan vorig jaar. Waar deze persoon in 2019 nog 24.060 euro mocht lenen, is dat dit jaar nog 12.790 euro.

Mensen met kinderen die gezamenlijk een koophuis met hypotheeklasten van 1.400 euro en een bij elkaar opgeteld netto-inkomen van 3.500 euro hebben, gaan er zelfs 48 procent op achteruit. Zij konden vorig jaar maximaal 48.400 euro lenen, nu is dat nog 25.050 euro.

De maximale hoogte van de geldlening ligt lager door de nieuwe leennorm van de Vereniging van Financierdersondernemingen (VFN), die per 1 januari is ingegaan. "We willen zo voorkomen dat mensen meer lenen dan verantwoord is en daardoor in financiële problemen komen", zegt VFN-voorzitter Martin Aalders zaterdag tegen het AD.