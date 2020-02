De meesten van ons doen het rond hun 65e, de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. Anderen stoppen al een stuk eerder, uit vrije wil of door botte pech. In de rubriek Met pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan.

Naam: Baukje (67) uit Zwolle

Met pensioen: sinds juni 2019

Na: baan als administratief medewerker en doktersassistent tot ze in 1983 een hersenbloeding kreeg

U wilde graag meedoen aan deze rubriek omdat u het maar saai vond hoe andere geïnterviewden hun pensioen hebben geregeld. Wat bedoelt u?

"Soms lees ik met verbazing over hoe mensen vertellen dat hun levens helemaal volgens een uitgestippeld patroon zijn verlopen. Dat lijkt me maar saai! In mijn eigen leven zijn er veel dingen anders gelopen. Dingen die ik nooit had verwacht."

Dat maakt wel erg nieuwsgierig. Vertel!

"Ik ben altijd vrijgevochten van aard geweest. Ik wilde heel graag iets met creativiteit doen, maar ik wist niet zo goed wat ik allemaal kon. Ik werd thuis ook niet gestimuleerd om mijn talenten te onderzoeken. Ik kom uit een groot Fries gezin van elf kinderen. Je moest gewoon werken en als meisje mocht je niet doorleren."

"Toch heb ik een opleiding tot doktersassistente gevolgd, die ik zelf heb betaald met het loon van een saaie kantoorbaan als administratief medewerker. Mensen helpen en de medische wereld trokken me veel meer dan het kantoorleven."

"Ik was getrouwd en werkte als assistente bij een gezondheidscentrum toen ik zwanger raakte. Mijn werkgever beloofde dat ik terug mocht komen na de geboorte van mijn kind, maar daar hield hij zich niet aan. Ik kon alleen terugkomen als vaste invalster en heb dat een aantal jaren gedaan. Gelukkig vond ik toch weer werk via een uitzendbureau, maar drie maanden daarna kreeg ik door overspanning een zware hersenbloeding. Ik was bijna het hoekje om."

“Drie maanden nadat ik aan het werk was, kreeg ik door overspanning een hersenbloeding.”

Wat afschuwelijk! Wist u toen direct dat u nooit meer aan het werk kon?

"Ja, ik ben een half jaar lang aan één kant verlamd geweest en had en heb ernstige oogklachten. Eerst draaiden de ogen rond en had ik er geen controle over, dat ging over in dubbelzien. Daar heb ik 25 jaar lang mee rondgelopen, tot ik twaalf jaar geleden één oog liet dichtmaken. Ik ben snel moe en kan maar één ding tegelijk. Als er te veel tegelijkertijd binnenkomt, slaat mijn hoofd op tilt."

Hoe heeft u zich dan financieel bedropen?

"Ik was toen nog getrouwd, mijn man zorgde ook voor inkomsten. En ik ontving nog een uitkering van het uitzendbureau. Dat was echt mazzel, want als ik nog steeds invalster was geweest, had ik niets gekregen."

"Maar mijn man kon niet omgaan met mijn beperkingen. Hij had geen respect voor mij. In 2016, na 39 jaar huwelijk, ben ik van hem gescheiden. Dat was een heftige periode die ook financieel erg zwaar was omdat ik hem alimentatie moest betalen terwijl ik alleen een uitkering had. Ik moest ieder dubbeltje omdraaien."

Is dat veranderd nu u eindelijk AOW ontvangt?

"Niet echt. Het enige dat wel hielp, was dat ik een rechtszaak won waardoor ik nu alimentatie naar draagkracht betaal."

“In 2017 leerde ik Klaas kennen en met hem heb ik nu een latrelatie.”

"Maar er zijn sindsdien ook heel leuke dingen gebeurd! In 2017 leerde ik door een familiereünie Klaas kennen. Met hem heb ik nu een latrelatie. Het is echt fantastisch! Hij accepteert dat ik beperkingen heb en we genieten van alles wat we samen kunnen doen. En we spreken Fries met elkaar! Dat heb ik sinds mijn jeugd niet meer gesproken."

"Focus je op wat je nog wél kunt in plaats van wat niet meer lukt. Ik kan bijvoorbeeld niet veel reizen omdat dat te zwaar voor me is, maar we gaan wel samen een volkstuintje beginnen en ik ben creatief bezig. Wees tevreden met wat je hebt en wat je kunt."