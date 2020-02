De afgesproken cao-lonen bij bedrijven zijn in januari met 3,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de grootste stijging in de afgelopen tien jaar.

Bij de overheid stegen de cao-lonen in januari ook met 3,4 procent. Bij gesubsidieerde instellingen, zoals organisaties in de gezondheidszorg, stegen de lonen met 2,3 procent. In alle sectoren namen de cao-lonen vorige maand met 3,2 procent toe vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Waarschijnlijk zullen mensen de loonstijgingen dit jaar meer merken. Vorig jaar stegen prijzen van consumentengoederen flink door de btw-verhoging en de verhoging van de energiebelastingen. Afgelopen januari kwam de stijging van de consumentenprijzen, de zogeheten inflatie, uit op 1,8 procent.

De dalende inflatie is vooral te danken aan de prijsontwikkeling van elektriciteit: in januari lag de stroomprijs 38,2 procent lager dan een jaar eerder.