Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Sytske Vinkesteijn, die samen met haar partner Guido door Europa reist in een camper.

Wie: Sytske Vinkesteijn (54)

Is nu in: Nerja, Zuid-Spanje

Woont: een paar weken per jaar in Rozenburg, Zuid-Holland

Sytskes bonnetje 3 flessen mineraalwater 2,16 euro

Coca-Cola zero 7,56 euro

24 blikjes bier 9,49 euro

Griekse yoghurt 1,95 euro

Toetjes met een koekje 0,95 euro

Kant-en-klare paella 2,89 euro

Emmentaler kaas 2,39 euro

Koffie 3,79 euro

Longanzina (worstjes) 2,79 euro

Chorizo 1,89 euro

Hondenkauwstaaf 1,29 euro

Kikkererwten 0,47 euro

Eieren 1,45 euro

2 x gecondenseerde melk 2,70 euro

362 gram courgette 0,72 euro

908 gram bananen 1,17 euro

Appels 1,29 euro

Geraspte kaas 1,09 euro

500 gram paprika 0,99 euro

Volkorenbrood 0,23 euro

2 kg uien 1,69 euro

Chocoladetoetje 0,67 euro

342 gram zoete aardappelen 0,65 euro

1,2 kg aardappelen 1,51 euro

Salami 1,09 euro

Bacon 1,99 euro

Ham 1,89 euro

2 x pecanbroodjes 1,10 euro

2 x pastel de nata (zoete pasteitjes) 0,68 euro

Tortilla 0,79 euro

Chips 1,15 euro

Mandarijnen 1,79 euro

2 x wit broodje 0,38 euro

Cherrytomaatjes 1,29 euro

Totaal: 63,93

Pastel de nata, toetjes met een koekje, chips, worstjes... Was er een speciale gelegenheid?

"Nee, haha. Wij eten gewoon veel lekkere dingen denk ik. En we bewegen vrij veel als we op reis zijn, dus we kunnen het hebben. Thuis in Nederland eten we eigenlijk ook nooit toetjes, maar hier wel. We lopen hier minstens 20 kilometer op een dag."

"Onderweg kopen we tussendoor trouwens veel van ons verse eten, zoals groente en fruit; wat je ziet is ons supermarktbonnetje. Laatst nog kochten we langs de weg bij een kraampje een kilo sinaasappels voor een paar euro, en bij de camping kregen we een hele tas avocado's mee."

Je bent nu in Spanje, en reist met je partner een groot deel van het jaar door Europa. Hoe is jullie dat gelukt?

"We zijn beiden deels arbeidsongeschikt verklaard en hebben onze grote eengezinswoning in Den Haag verkocht toen de kinderen uit huis gingen en niet meer alle weekenden thuiskwamen. Nu wonen we zo'n twaalf weken per jaar in een appartement in Rozenburg, een heel gezellig groen dorpje waar nu net één stoplicht is opgehangen."

"Het idee om met een camper rond te reizen was er al langer, onder andere na een rondreis door Canada. Iedereen heeft wel een camperplan, zei mijn partner nog. Pas toen we ons huis lieten taxeren voor de verkoop, zagen we dat we er best wat aan over zouden houden. Na twee weken rekenen en denken namen we het besluit. Het is bijna per ongeluk gegaan."

"We moeten wel op ons geld letten hoor, het is niet zo dat het niet op kan."

Veel op je bonnetje is Spaans. Ben je fan van de lokale keuken?

"Ja, Zuid-Europa spreekt wat dat betreft wel het meeste aan. Wij houden wel van worstjes en kaasjes. En je kunt in Spanje veel meer betaalbare, lekkere dingen kopen; je loopt hier echt als een kind in een snoepwinkel door de supermarkt."

"Met Noorwegen heb ik dat minder. Daar waren we een tijd geleden. Haal je 's ochtends drie kaneelbroodjes en één gesneden brood, en ben je meteen 15 euro kwijt. In de supermarkt betaal je zo 8 euro voor een pak Turkse yoghurt. Mijn partner zegt wel: niet op letten. Maar het is toch wel minder leuk om in je karretje te gooien."

“Het enige dat we absoluut altijd bij ons hebben is voor een paar maanden hondenbrokjes.” Sytske Vinkesteijn

Jullie hebben ook een hond mee, zie ik aan de kauwstick!

"Klopt. Een boomertje, zeer portable. Ze weegt maar vier kilo. Ze is zelfs zo klein dat ze in Noorwegen van de boswachter gewoon los mocht lopen in zijn natuurgebied. Qua reizen vindt ze alles leuk, als ze maar bij ons is. We gaan vaak maanden achter elkaar weg, en het enige dat we dan absoluut bij ons hebben is voor die periode aan brokjes. Zo hoeft ze niet steeds van merk te wisselen."