Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. Deze week: Marina uit Brussel winkelt waste free.

Wie: Marina

Verdient de kost als: Juridisch beleidsmedewerker Klimaatactie en Emissiehandel

Waar: Brussel

Woont: Alleen

Marina's bonnetje 970 gram Pomme Jonagold 2,26 euro

360 gram Carrotte 0,37 euro

0,040 gram Thé Vert Russe 2,00 euro

1 Coulis de Tomates 2,93 euro

1 Concombre 2,28 euro

820 gram Pois chiches 2,51 euro

180 gram Coeur d'Artichaut Grille 5,32 euro

1 Burger Végétarien Epinárd 3,28

200 gram Gouda Orties Oignon 3,09 euro

1 Celeri 1,64 euro

250 gram pate a tartiner 4,03 euro

435 gram Oignon Jaune 0,47 euro

580 gram Brocoli 2,07 euro

180 gram Biscuits avoine-choco 3,31 euro

6 oeufs 2,28 euro

975 gram Orange a jus 1,74 euro

1 Blé dur blan spaghetti 1,48 euro

45 gram Blue du Vache 1,01 euro

Totaal: 49,09 euro

Alles in het Frans! Wat gebeurt er op de foto?

"Op de foto schep ik de pâte à tartiner, chocoladepasta, in een potje! Ik doe boodschappen bij een zero waste supermarkt in Brussel. Er zijn er meer - ze schieten als paddestoelen uit de grond! Deze bestaat al een tijdje. Dat is knap, want het is lastig om zo'n verpakkingsloze supermarkt echt efficiënt te krijgen.

Leuk. Hoe werkt dat?

"Klanten nemen hun eigen glazen potjes, flessen en tassen mee, vullen ze en wegen alles af: groenten, olie, rijst; alles. Zo ga je voedselverspilling tegen, want je koopt exact wat nodig is. Het kost wat planning om je tas en potjes klaar te leggen, maar dat is alles."

Wat heb je tegen verpakkingen?

"Meerdere dingen. Plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, en die industrie wordt nu juist afgebouwd om milieuredenen. Het meeste plastic wordt niet gerecycled in België, maar zelfs als we efficiënt zouden kunnen recyclen kost dat proces alsnog energie."

"Ik zou dan nog steeds plastic en andere overbodige verpakkingen vermijden, ook papieren zakjes. Het kost weinig moeite om je eigen tasje en verpakkingen mee te nemen, als je eraan gewend bent, en het maakt echt een verschil voor het milieu!"

Goed bezig!

"Ik hou best veel rekening met het milieu: ik heb geen auto, eet vegetarisch en biologisch, let op voedselverspilling, koop mijn spullen tweedehands. Soms is het vermoeiend en voel ik me schuldig omdat het natuurlijk niet altijd lukt."

"Eigenlijk is die zero waste supermarkt de enige plek waar alles goed gaat en ik me niet schuldig hoef te voelen: de producten zijn biologisch, seizoensgebonden en lokaal, de producenten ervan worden eerlijk betaald, je verspilt geen voedsel en verbruikt geen onnodige verpakkingsmiddelen.

Trouwens: de komkommer is wel prijzig.

"Bij de Carrefour in Brussel kost een biologische komkommer ongeveer hetzelfde! Maar ik vind een beetje extra betalen ook niet erg; dat betekent dat je meebetaalt aan de ware prijs van voedsel, dus ook de kosten voor de producent, milieuschade, gezondheidskosten en dergelijke. Als iets heel goedkoop is, betekent dat meestal dat iemand anders de werkelijke prijs voor jou betaalt."

"Dit bonnetje is aan de hoge kant: mijn vriend kwam langs en ik kocht voor de gelegenheid artisjokharten en nog twee producten die ik niet vaak haal, chocoladepasta en kaas. Meestal geef ik zo'n 20, 30 euro uit per week."

Dat valt mee!

"Ja, groenten zijn erg kostenefficiënt! Ik eet bijvoorbeeld al drie dagen van die broccoli. En een grote pompoen bijvoorbeeld; daar kun je zo vier maaltijden van maken!"

Tips voor Nederlanders die milieuvriendelijker willen winkelen?

"Begin klein, is mijn advies. Mensen hebben de neiging je aan te vallen als je niet meteen alles perfect doet. Ze hebben het gevoel dat dat ook van hen wordt verwacht, en bekritiseren jouw poging om milieubewuster te leven uit een vreemd soort schuldgevoel. Laat je niet ontmoedigen!"