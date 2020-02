Januari en december waren zacht, en dat is direct te merken aan het gasverbruik. Voor een gemiddeld huishouden kan de warme winter een besparing van enkele tientjes betekenen, zo zeggen energieleveranciers tegen NU.nl.

Essent ziet dat klanten tussen 1 december en 2 februari 84 kubieke meter minder gas hebben verbruikt in vergelijking met het gemiddelde verbruik van de afgelopen dertig jaar: een daling van 6,5 procent. Omgerekend gaat het om een besparing van 67 euro op de jaarrekening.

"Dit is niet iets wat mensen direct krijgen", benadrukt een woordvoerder van de energieleverancier. "Het hangt natuurlijk af van wat je gedurende het hele jaar verbruikt en wat je betaalt met je maandbedrag."

Vattenfall, het voormalige Nuon, gaat uit van een besparing van 53 kubieke meter gas. Om dit te berekenen, gebruikt het bedrijf een methode met de gemiddelde temperatuur. Volgens het energiebedrijf levert die een besparing van 42 euro op de energierekening op.

"Dankzij de zachte winter kan de verwarming ook minder hoog", meldt een woordvoerder van Vattenfall, die van een "mooie meevaller" spreekt. "Of je dat bedrag aan het eind van het jaar echt bespaart, is natuurlijk wel even afwachten. De winter is tenslotte nog niet voorbij."

Eerder vertelde meteoroloog Raymond Klaasen van Weerplaza aan NU.nl dat het lijkt alsof deze winter als een nachtkaars uitgaat. Ook februari lijkt voorlopig niet erg koud te worden. De energiebedrijven willen niet vooruitlopen op wat dat zou kunnen betekenen voor de energierekening.