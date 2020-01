ING gaat een negatieve rente rekenen op tegoeden van meer dan 1 miljoen euro, meldt de bank vrijdag. Op het bedrag boven deze grens gaat een negatieve rente van 0,5 procent gelden.

De bank houdt de spaarrente voor vrij opneembare spaarrekeningen tot 100.000 euro op 0,01 procent en volgt daarmee niet het voorbeeld van ABN AMRO. Deze bank verlaagde deze spaarrente onlangs naar 0 procent.

Op dit moment zijn er zo'n 6.400 ING-rekeningen die meer dan 1 miljoen euro bevatten. Dit betekent dat meer dan 99,9 procent van de klanten niet met de negatieve rente te maken krijgt.

De aanpassingen van de rentes hangen samen met het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) gericht op het stimuleren van de economische groei in Europa. Eén van de manieren om dit te bereiken, is het verlagen van de rente over bedragen die banken zoals ING bij de ECB stallen. Omdat deze rente sinds juni 2014 negatief is, betaalt ING rente over een gedeelte van dit tegoed.

Ook zijn de rentes op markten waarin ING investeert en geld aan uitleent sterk in waarde gedaald en vaak negatief. Dit had ook tot gevolg dat de rentes de afgelopen jaren kelderden.