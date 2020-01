De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen, en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe? Deze week: Guus van den Heuvel, die blij is nog altijd aan het werk te zijn ondanks gezondheidsklachten.

Wie: Guus van den Heuvel (65)

Met pensioen: op de voor hem geldende AOW-datum: over zeven maanden

Waar: Zaandam

Na: 43 jaar werken

Nog zeven maanden, schreef je, en dan is het zover!

"Ja! En dat ondanks mijn gezondheidsklachten. Daar ben ik erg blij mee. Zo'n dertig jaar geleden was een hersen- of hartinfarct nog een showstopper; dan was het einde verhaal. Ik heb gelukkig ondanks mijn beperkingen door kunnen werken! Tot mijn vijftigste was ik kerngezond en verzuimde ik jarenlang geen enkele dag, maar daarna begonnen de mankementen."

“Ik was steward, maar toen de businessclass met gratis drank werd ingevoerd had ik er geen zin meer in.” Guus (65)

"Ik kreeg een herseninfarct, en daardoor problemen met mijn kortetermijngeheugen. Dat was juist altijd heel goed. Op mijn werk verwerkte ik enorm veel informatie en ik wist altijd precies hoe alles zat. Ik moest leren om niet meer op mijn geheugen te vertrouwen. In 2012 kreeg ik een hartinfarct en later een onverklaarbare afgescheurde rechterarmbiceps én vroege incontinentie. Gelukkig heb ik een goede werkgever!"

Waar werk je?

"Nu bij het UWV, vroeger het GAK. Daar ben ik directie-adviseur. Ik heb een tijdje als KLM-steward gewerkt en als gewetensbezwaarde tegen militaire dienst moest ik zes maanden langer in dienst. Maar het was een stuk interessanter dan op bivak gaan, vond ik. Ik werkte in een gezinsvervangend tehuis en als suppoost in het Rijksmuseum. Daarna ben ik aan de slag gegaan als KLM-steward, in de gouden tijden van de luchtvaart!"

"Vliegtuigen vlogen niet zo vaak als nu en ik vloog alleen intercontinentaal. Dan bleef ik een week in Melbourne of een week in Nairobi, wachten tot het vliegtuig terugging. Ik zag een hoop van de wereld. Maar het werk was niet echt leuk. Toen de businessclass met gratis drank werd ingevoerd had ik er geen zin meer in. Mijn vrouwelijke collega's werden lastiggevallen en toen ik zo'n dronken passagier een keer bijna tegen de vlakte sloeg, dacht ik: volgens mij moet ik stoppen!"

“Vanaf mijn 50e begonnen de mankementen: een hart- en herseninfarct, gescheurde biceps en incontinentie.” Guus

Een wijs besluit.

"Ja, dus ik ging aan de slag bij het GAK, waar ik nog steeds zit. Dat is nu het UWV geworden. Ik ben nog een van de weinigen met een eigen kamertje, in plaats van een bureau in de kantoortuin. Zo'n tuin is nu echt te lawaaiig voor me. Ik kon me redelijk makkelijk neerleggen bij het feit dat mijn geheugen minder werd. Er zijn genoeg mensen die dat geestelijk niet kunnen verwerken en zo de WIA inzeilen. Dat wilde ik niet. Mijn hersenen moeten juist aan het werk blijven."

"Ik maakte mapjes met stickers. Als er dan iemand belde en ik wist niet precies waar het over ging, pakte ik zo'n map erbij. Snel doorlezen en dan wist ik het weer. Ik moest ontzettend geordend gaan werken. Sinds oktober ben ik 29 uur gaan werken. Wat een ongelofelijke luxe! Soms heb ik dan vrijdag tot en met maandag vrij. Dat is gewoon een minivakantie!"

Hoe vier je die minivakantie?

"Ik pas onder andere op mijn kleinzoontjes. Dat deed ik al toen ik fulltime werkte. Mijn dochter en schoonzoon werken vier dagen en opa nam een halve vrije dag om op te passen! Ik heb mijn eigen opa's nooit gekend. Die generatie ging gewoon een stuk eerder dood. Maatschappelijk gezien is het een enorm verschil: kinderen groeien nu op met opa's en oma's die er voor ze zijn. Het is hartstikke leuk. Ze zijn nu 2,5 en bijna 5 en ik heb ook nog een heel pientere kleindochter!"

En over zeven maanden?

"Een heel nieuwe fase breekt dan aan. Ik ga naar Osnabrück verhuizen. Ik hou enorm van wandelen, rust en ruimte en dat kan ik daar vinden. En ik spreek vloeiend Duits. Ik huur nu een driekamerflat en dat ga ik daar ook doen. Ik woon alleen en wil geen bezit meer. Zo heb ik de vrijheid om weer weg te gaan als het niet bevalt. De ICE doet er drie uur over, dus ik kan blijven oppassen."

"Ik wil per se tot aan mijn pensioenleeftijd werken, want ik moet mijn hersenen blijven gebruiken. Dat zal voor een deel wegvallen als ik niet meer elke dag op kantoor problemen moet oplossen. Ik wil gaan schrijven en ik lees veel. En ik ga in Duitsland op zoek naar een mannenkoor. Aan een lage bas is altijd behoefte!"