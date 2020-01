De meesten van ons doen het rond hun 65e: de kantoordeur definitief achter ons dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met pensioen vragen we pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen, en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe? Deze week: Willem Doornbos, die vrijwillig lesgeeft aan vluchtelingen.

Wie: Willem Doornbos (64)

Waar: Amsterdam

Met Pensioen: Formeel al vijf jaar met pensioen

Je bent vroeg gestopt!



"Niet echt, want ik werk nog vrij intensief voor VluchtelingenWerk. Ik krijg er alleen niet voor betaald! Ik heb door de jaren heen verschillende werkgevers gehad, en laat nu mijn pensioen van één werkgever uitbetalen. Ik werkte zes jaar bij een ICT-bedrijf, en ontvang daar nu zo'n 40 euro per maand pensioen van."

"In 2011 raakte ik werkloos en sindsdien heb ik verschillende banen gehad, maar de laatste acht jaar doe ik vooral vrijwilligerswerk en ik geef nog les aan particulieren. Dat levert niet veel op. Dat levert een paar tientjes per maand op, waar mijn vrouw en ik af en toe van uit eten gaan."

“Ik wil helemaal niet met vervoegd pensioen; ik wil pensioen op de afgesproken datum!” Willem

Hoe kom je rond van 40 euro?

"Niet natuurlijk, maar mijn vrouw is kostwinner. Mijn pensioenuitkering is gefragmenteerd. Ik laat de rest van de pensioenen die ik heb opgebouwd bij mijn vorige werkgevers vanaf mijn 65e uitkeren, dat is over een klein jaar. Twee jaar later komt daar dan nog AOW bij. Het zal neerkomen op zo'n een bedrag dat vergelijkbaar is met een aow-uitkering. Maar eigenlijk verandert er niets: ik blijf mijn vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk gewoon doen! Ik doe er waar ik goed in ben en trek mijn eigen plan. Daarom werkt het."

Jammer dat je er niet voor betaald krijgt.

"Het is zoals het is. Mijn vrouw werkt trouwens ook voor VluchtelingenWerk als coördinator, in een betaalde functie. Zo ben ik er terechtgekomen. Er is weinig ruimte voor het aannemen van betaald personeel, en de stichting moet het financieel hebben van betaalde dienstverlening of subsidies. Maar VluchtelingenWerk stelt me in staat om datgene te doen wat ik zelf noodzakelijk vind, en dat maakt dat vluchtelingen nuttige zaken leren. Daar beleef ik veel plezier aan."

“Het is nu geen vetpot, maar we kunnen nog genoeg leuke dingen doen.” Willem

Wat doe je daar?

"Dankbaar werk! Ik leer vluchtelingen de basis ICT-vaardigheden. Ik werd aangenomen om ze basisvaardigheden te leren, zoals Excel en Word. Maar je moet nog verder terug naar de basis. Sommige vluchtelingen uit Eritrea en Somalië zijn analfabeet, bijvoorbeeld. Dan zijn de Nederlandse gewoontes ook nog eens zo anders. Ik vraag bijvoorbeeld na een les altijd of er nog vragen zijn. Never nooit zijn die er. Vragen stellen wordt in veel culturen onbeleefd gevonden. In Nederland is het stellen van vragen juist positief: je toont interesse. Als je gaat solliciteren, zeg ik dan, stel je dan ook geen vragen en doe je alsof alles duidelijk is?"

"Verder leer ik ze de meest relevante websites in Nederland. MijnOverheid, DigiD, Marktplaats, Gratisoptehalen, Randstad en Marktplaats. Ik heb deze module zelf ontwikkeld en dat maakt het werk bevredigend!"

Maak je je zorgen over geld en de toekomst?

"Nee, niet echt. Als mijn vrouw ook met pensioen gaat hebben we een goed leven. Het is nu geen vetpot, maar we kunnen nog genoeg leuke dingen doen. Wat me wel stoort, is dat ik bij een vorige werkgever, waar ik het meeste pensioen heb opgebouwd, 'vervroegd pensioen' moet aanvragen. Dat is een kleine administratieve handeling, maar wel een onzinnige. Ik wil helemaal niet met vervoegd pensioen; ik wil pensioen op de afgesproken datum! We hebben destijds een leeftijd afgesproken en die afspraak wordt nu niet nagekomen."