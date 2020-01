Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Marjan Hamer (49)

Verdient de kost als: Chemisch laborant

Waar: Losser (Overijssel)

Woont: Met man en dochter

Marjans bonnetje Engelse melange 1,09 euro

Zonnebloemolie 1,19 euro

Halfvolle melk 0,65 euro

Sweet chilisaus 0,66 euro

Champignons wit 50% korting 0,70 euro

Suikerbrood 50% korting 0,99 euro

Roomboter 1,89 euro

Gehaktballetjes 50% korting 1,39 euro

Runderbraadworst 50% korting 1,50 euro

Slavinken 50% korting 0,88 euro

Kipshoarma 50% korting 2,25 euro

Kipfilet 50% korting 1,95 euro

Kiphaasjes 50% korting 1,95 euro

Scharrel kippenbouten 50% korting 1,60 euro

Totaal: 19,83 euro

Wat een hoop korting heb je gescoord!

"Je snapt wel waarom ik mijn bonnetje instuurde, hè?"

Ja. Zo veel vlees voor die prijs!

"Ja. 's Ochtends, zo ongeveer een uurtje na openingstijd, beginnen de supermarkten te stickeren. Dan loop je gewoon zo achter ze aan. Bij de Albert Heijn plakken ze 35 procentstickers en bij de Jumbo hebben ze van die 1 eurostickers. Maar de Coop plakt 50 procentstickers. Het mooie is: we vinden bijna alles lekker. Ik heb gewoon echt een ongelofelijke hekel aan voedselverspilling. Het kost zo veel tijd en energie om een dier te verzorgen, en dat zo'n stuk vlees dan in de prullenbak belandt, vind ik moeilijk te accepteren. Op deze manier hebben we bijna elke dag vlees op tafel."

Jouw diepvrieslade ligt vol vlees met stickertjes dus.

"Ja, soms ook brood met een sticker. Dat haal je dan weer aan het einde van de dag. Wat er ook leuk aan is: je eet gevarieerd. Laatst kocht ik varkensfilet en ik had geen idee hoe je dat moest klaarmaken. Dat zoek ik dan even op op internet. Zo'n varkensfilet moet wel een uur in de pan. Daarna een beetje peper en zout. Echt heerlijk. We houden niet van die luxe dingen, zoals serranoham of iets dergelijks. Wel van slavinken, daar is mijn dochter dol op."

En het is goedkoop!

"Zeker, maar daarom doen we het niet, hoor. Mijn man en ik hebben allebei een goede baan en we hoeven niet te besparen op onze dagelijkse boodschappen. Maar ik heb gewoon een hekel aan verspilling en besparen zie ik als een sport. Ik ga ook regelmatig naar Die Grenze."

De grens?

Nee, dat is een goedkope winkel die we hier in het oosten van het land hebben. Ze kopen goedkope partijen op, bijvoorbeeld shampoo uit Griekenland als het daar in de aanbieding is. Of Ice Tea: twaalf flesjes voor 1 euro. Het is echt een enorm succes, die winkel. Bij de kassa krijg je ook weleens producten die bijna over datum zijn. Laatst bijvoorbeeld 3 liter ketjap. Dat is leuk, kijken wat je daar weer mee kan doen. "

Al dat vlees marineren!

"Zoiets. Ik vind dat je moet kijken wat er in huis in. Iedereen heeft het maar over duurzaam en biologisch en niet te hard rijden. Daar hoort dit ook bij. "

Wat doe je met al het geld dat je bespaart?

"Dat zet ik apart. Ik hou ervan om iets achter de hand te hebben. Ik weet niet wanneer ik met pensioen kan, dus vind ik het fijn om genoeg geld te hebben voor als er iets stukgaat. Ik heb bijvoorbeeld ook onze ziektekostenverzekering al voor het hele jaar betaald. Als je dat ineens betaalt, krijg je 2 procent korting. Dat vind ik slim. Je moet het toch wel betalen en zo bespaar je elke maand 2,80 euro. Maar dan moet dat maandbedrag natuurlijk wel netjes weer elke maand naar je spaarrekening!"