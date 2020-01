Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Ellen Paanakker

Verdient de kost als: Foodblogger

Waar: Arnhem

Woont: Alleen

Ellens bonnetje I 2 avocado's 1,50 euro

Koriander 0,50 euro

Tomaatjes 0,99 euro

Mango 0,75 euro

Kaki's 1,99 euro

Rode puntparika 0,74 euro

Rode peper 0,14 euro

Totaal: 5,75 euro

Ellens bonnetje II Kwark 0,98 euro

Kaiserbroodjes 0,21 euro

Pastasaus 1,19 euro

Bon coco 0,89 euro

Coca-Cola Zero 0,69 euro

Prei 0,55 euro

Spinazie 1,39 euro

Scharrelei 1,63 euro

Tempé 1,59 euro

Totaal: 9,12 euro

Ellen, je wilde graag laten zien hoe je met een weinig geld tóch 'fit en fabulous' kunt leven. Waarom heb je eigenlijk zo'n krap budget?

"Ik werkte jarenlang veertig uur als secretaresse, maar daar werd ik niet langer gelukkig van en ik ben voor mezelf begonnen. Ik heb een eigen bedrijf in eventplanning en ondersteuning. Vooral de foodevents vind ik erg leuk. Maar toen een grote opdrachtgever wegviel, werden mijn inkomsten ook een stuk minder. Ik doe af en toe nog een event en richt me verder op mijn eerste kookboek, foodbloggen, op een eventueel tweede kookboek en mijn Instagram-pagina!"

En, al een beetje 'instafamous'?

"Ik ben niet zo bezig met likes. Ik heb nu zo'n 12.500 volgers, maar ik heb ze niet gekocht! Ik begon met mijn Instagram-pagina fabandfitonabudget als stok tussen de deur om af te vallen. Ik deel recepten en laat zien hoe je goedkoop gezond kunt eten en dat gaat goed. Ik heb veel leuke contacten dankzij Instagram. Ik deel bijvoorbeeld elke week een foto van mijn boodschappen en vertel dan wat ik ermee ga maken. Toen ik daarmee stopte liep mijn inbox gelijk vol! Mijn volgers vonden dat juist zo leuk. Ik krijg ook producten van bedrijven die ik dan weer aanprijs. Een blender bijvoorbeeld. Dan maak ik er een smoothie mee voor op Instagram!"

Zijn dit je boodschappen voor de hele week?

"Ja, ik geef mezelf een weekbudget van 20 euro, en daar leef ik van. Ik doe één keer per week boodschappen, bij de Albert Heijn en bij de Mediterranee, een Turks winkeltje. Als ik een meevaller heb rijd ik naar Duitsland om shampoos en dergelijke in te slaan. Ik kan van die 20 euro goed rondkomen, maar veel is het natuurlijk niet en de dubbeltjes omdraaien is niet altijd leuk. Ik voel me nu ook niet zo fab eigenlijk, want ik ga normaal gesproken naar de zon in december of januari en daar heb ik nu het geld echt niet voor. Dat mis ik."

"Ik heb wat potjes gemaakt om mijn autokeuring en verzekeringen te kunnen betalen maar toen ik mijn jaarbegroting aan het maken was, voelde ik wel lichte paniek. Maar de vrijheid die ik heb en veel met food bezig zijn maakt me echt gelukkig. Ik hoop alleen nog wel op een leuke opdracht zodat ik toch nog even een vakantie kan pakken."

Die mango is trouwens goedkoop!

"Ja, die haal ik bij de Turkse winkel. Die mango was wel op 't randje van overrijp en ik heb 'm dus in een smoothie gedaan. Dat soort mango's gebruik ik niet voor een foto op m'n foodblog."

Hoe is het afgelopen met afvallen?

"Goed! De voor en na foto's die ik deelde kregen ook behoorlijk wat likes. Ik zeg altijd: de broekriem aantrekken is ook letterlijk je broekriem aantrekken. Ik heb het geld niet om steeds maar veel eten te kopen of uit eten te gaan. Toen ik nog fulltime werkte kon het allemaal niet op. Dan word je langzaam dikker."