De consumentenprijzen zijn in 2019 het hardst gestegen sinds de invoering van de euro in 2002, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De prijzen stegen vorig jaar met gemiddeld 2,6 procent ten opzichte van 2018. De grote prijsstijging hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief en de energiebelasting in januari 2019.

Het statistiekbureau schrijft dat de grote stijging vooral toe te schrijven is aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden vorig jaar gemiddeld 4 procent duurder. Dit hangt volgens het CBS samen met de verhoging van het lage btw-tarief: op 1 januari 2019 werd dat verhoogd van 6 naar 9 procent.

Ook lagen de prijzen voor gas en licht in 2019 een stuk hoger. Elektriciteit was gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2018. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 procent. Dit is volgens het statistiekbureau toe te schrijven aan zowel hogere leveringstarieven als hogere heffingen op gas en elektriciteit.

Door de hoge inflatie blijft er maar weinig over van de loonsverhogingen die sommige mensen vorig jaar hebben gekregen. De lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 2,5 procent, dus minder dan de prijsstijgingen.