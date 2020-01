De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft huurbemiddelaar Duinzigt Wonen BV uit Den haag gedwongen te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Het bedrijf rekende 40 euro inschrijfkosten en 75 euro administratiekosten, maar Duinzigt mocht dit helemaal niet.

De bemiddelaar handelde namelijk in opdracht van de verhuurders, meldt ACM dinsdag. "Het rekenen van deze kosten is verboden, welke naam de huurbemiddelaar ook aan de kosten geeft of welke constructie hij er ook voor bedenkt", aldus de ACM.

De toezichthouder wil dat Duinzigt binnen zes weken stopt met het rekenen van bemiddelingskosten aan huurders. Doet het bedrijf dit niet, dan moet Duinzigt 5.000 euro per week betalen met een maximum van 250.000 euro.

Eerder maakte de ACM al bekend dwangsommen te hebben opgelegd aan drie andere huurbemiddelaars. Duinzigt tekende bezwaar aan tegen het besluit, maar dit is ongegrond verklaard door de ACM.