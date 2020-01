Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Sarah (27)

Verdient de kost als: Beleidsadviseur gemeente

Waar: Stein

Woont met: Kat en drie cavia's



Sarahs Bonnetje Wortelen 0.69 euro

3 X Pijnboompitten 5,97 euro

Komkommer 0,69 euro

Mini cherry 1,99 euro

Cashewnoten ongezouten 2,99 euro

Franse frites 1,12 euro

Bio rundergehakt 3,99 euro

Paprika rood 1,99 euro

Humus 1,09 euro

Special flakes 1,59 euro

Special flakes 1,59 euro

Triangel meergranen 0,92 euro

Triangel meergranen 0,92 euro

Andijvie gesneden 1,39 euro

Andijvie gesneden 1,39 euro

Verlaging Andijvie -0,84 euro

Totaal: 27,48 euro

Lekker veel pijnboompitten!

"Ja, die gooi ik echt overal doorheen. Ik kook nooit met recepten, maar ik doe overal pijnboompitten door. Dat is ook nog eens gezond!"

Andijvie met pijnboompitten?

"Nee, die andijvie is niet voor mij. Ik hou niet zo van Hollandse pot, maar mijn cavia's wel! Ze zijn nogal verwend. Ik heb nu drie cavia's. Ze zitten echt op me te wachten en maken een hoop geluid. Je hebt veel interactie met cavia's en dat vind ik leuk. Maar ik pak ze niet vaak op om met ze op schoot t zitten, daar doe ik ze helemaal geen plezier mee. Wel met die andijvie, want cavia's hebben elke dag groenvoer nodig. Meestal geef ik ze mijn eigen groenterestjes. Ik heb ook nog een kat."

Zorgen ze voor een hoop extra kosten, die dieren?

"Nee, niet echt. Ik heb een potje voor dierenartskosten als er iets met ze is. Ik woon vlak bij de grens bij België, en mijn Belgische dierenarts is een stuk goedkoper dan een Nederlandse dierenarts. Voor Belgische begrippen is-ie dan weer duur. Vorig jaar heb ik twee cavia's moeten laten inslapen. Ik haal ze bij de caviaopvang, en dan zijn ze al wat ouder. Laatst heb ik er eentje laten inslapen die ik al jaren had. Dat vond ik wel erg. Ik was echt aan hem gehecht. Mijn kat kost ook niet veel geld, want ze eet alleen brokjes. Die dure dingen waarderen ze toch niet. Caviasnoepjes lusten ze niet en laatst met Kerst had ik kattenbouillon voor de kat, maar het interesseerde haar niks."

Heb je een boodschappenstrategie?

"Ja, ik heb een budget van 50 euro per week, en aan het begin van de maand pin ik 200 euro. Als ik in m'n portemonnee zie dat het op begint te raken doe ik wat zuiniger. Met een pinpas koop je gewoon alles waar je zin in hebt! Maar verder heb ik een hekel aan lijstjes of weekmenu's. Ik koop waar ik zin in heb, en dat is niet heel duur. Mijn salaris is prima, maar ik ben aan het sparen."

Voor wat?

"Niet echt met een doel eigenlijk! Ik wil gewoon wat extra's hebben op mijn spaarrekening. Voordat ik fulltime werkte huurde ik een sociale huurwoning en kreeg ik voor van alles toeslagen. Nu is mijn inkomen hoger, maar ik huur in de vrije sector en hou aan het einde van de maand minder over dan toen ik nog toeslagen ontving! "

Binnenkort een koophuis dan maar?

"Nee, daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik heb een latrelatie en wil geen kinderen, dus ik ben niet zo bezig met investeren in mijn toekomst. Huren is een stuk vrijblijvender. Ik ben voor mijn werk naar Limburg verhuisd, maar ik weet niet of ik hier mijn hele leven wil wonen!"