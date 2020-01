Pensioenfonds ABP meldt donderdag dat kortingen van de baan zijn en dat het fonds een dekkingsgraad boven de kritische ondergrens heeft gehaald.

"In een eerste berekening komt de dekkingsgraad op 31 december boven de kritische ondergrens uit", aldus het fonds voor overheid en onderwijs. "Hiermee bevinden we ons in de veilige zone."

"De kans dat we de pensioenen moesten verlagen, was de afgelopen maanden ineens heel reëel", schrijft het pensioenfonds verder. Door de lage rentestand van afgelopen jaar kwamen veel pensioenfondsen in de knoop, waaronder ook ABP. Door de stijgende lijn in november en december komt het fonds nu dus toch goed uit.

De definitieve dekkingsgraad die ABP op de laatste dag van 2019 behaalde, wordt rond het einde van januari bekendgemaakt.