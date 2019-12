Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft een voornemen als het om de portemonnee gaat, meldt Wijzer in Geldzaken vrijdag op basis van een peiling onder duizend Nederlanders.

Zo wil 41 procent van de ondervraagden meer sparen voor een buffer. Verder staan in de top drie financiële voornemens ‘minder onnodige uitgaven’ (36 procent) en ‘zuiniger aandoen’ (35 procent).

Zo denkt ruim een derde van de Nederlanders te kunnen besparen op boodschappen en winkelen. Verder verwacht ruim een kwart te kunnen besparen op de energiekosten door bijvoorbeeld over te stappen.

Opvallend is dat in de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar Nederlanders vooral denken te kunnen besparen door minder koffie te halen (29 procent) en minder uit eten te gaan (41 procent).

Uit de peiling blijkt verder dat bijna de helft van de Nederlanders niet bekend is met de verandering in de belastingschijven in 2020. Vanaf volgend jaar zijn er nog maar twee schijven.