Het aantal betalingen met pinpassen is in de week voor Kerst met bijna 15 procent gestegen in vergelijking met een gewone week, meldt Betaalvereniging Nederland maandag. Op zaterdag 21 december werd bijna twintig miljoen keer afgerekend met een betaalkaart, waarbij in de middag bijna duizend transacties per seconde werden gehaald.

Winkeliers hebben dit jaar bovendien geluk: in de week voor Kerst werd al dezelfde winst behaald als in dezelfde week in 2018, terwijl er dit jaar er nog een extra weekdag aan de feestdagen voorafgaat. "Een bonusdag aan de kassa", aldus de vereniging.

Vooral voor sieraden en boeken werd de portemonnee getrokken. En kerstmarkten hebben voor meer dan de helft van alle transacties gezorgd. Verder steeg de aankoop van dieren en planten met 42 procent. Dat laatste komt voor een groot deel door kerstbomen, kerststerren en andere versieringen.

Online werd ook meer afgerekend. Creditcardbedrijven en iDeal zagen tussen maandag 16 en zondag 22 december 20 procent meer transacties dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale afgerekende bedrag kwam uit op zo'n 1,65 miljard euro.