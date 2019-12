Huishoudens hadden in het derde kwartaal van dit jaar 1,7 procent meer te besteden in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Zowel werknemers als zelfstandigen zagen hun inkomen stijgen.

De totale beloning voor werknemers steeg met 4 procent. Dat kwam vooral doordat meer mensen een baan hadden en er meer uren werden gemaakt.

Deze cijfers worden gecorrigeerd voor de prijsstijgingen van producten om te komen tot het inkomen dat huishoudens daadwerkelijk kunnen uitgeven.

De stijging van 1,7 procent is kleiner dan in de eerste twee kwartalen van 2019. In het eerste kwartaal en tweede kwartaal steeg het reële beschikbaar inkomen met respectievelijk 2,3 procent en 2,2 procent. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2017 en de eerste twee kwartalen van 2018 is de inkomensstijging wel groter.

Het CBS heeft geen specifieke cijfers per type huishouden.