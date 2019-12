Ongeveer drie kwart van de Nederlanders was dit jaar aanvullend verzekerd, maar we kunnen wel wat vaker kritisch kijken naar de aanvullende pakketten, schrijft consumentenadviseur Pricewise dinsdag. De ene aanvullende zorgverzekering pakt namelijk voordeliger uit dan de andere.

Pricewise stelt dat aanvullende verzekeringen voor tandarts en brillen en lenzen vaak onvoordelig uitpakken. Pakketten voor fysiotherapie en buitenlanddekking lonen daarentegen het snelst volgens de consumentenadviseur, omdat de premies relatief laag zijn.

Zo kost een aanvullende zorgverzekering voor negen behandelingen bij een fysiotherapeut gemiddeld 144 euro per jaar, terwijl de daadwerkelijke kosten voor negen keer fysio rond de 306 euro liggen. Daarmee liggen de kosten ruim twee keer hoger dan de betaalde premie en dus is de verzekering al voordelig na vijf behandelingen, redeneert Pricewise.

Waar een aanvullende verzekering voor fysiotherapie al snel loont, valt de premie van de meeste tandartsverzekeringen vaak hoger uit dan de daadwerkelijke kosten. De meest gekozen dekking is volgens de adviseur een vergoeding van 250 euro per jaar, met een vergoeding van 75 procent. De premie hiervoor ligt flink hoger dan de gebruikte kosten: 147,50 euro per jaar aan premie, tegenover verbruikte tandartskosten van gemiddeld 128 euro.

Mensen die zich verzekeren voor brillen en lenzen betalen ook de hoofdprijs aan premie, stelt Pricewise. De premie hiervoor loopt al gauw op tot 180 euro, terwijl daar maar een tweejaarlijkse brilvergoeding van 100 euro tegenover staat. "Wanneer je verder geen aanvullende zorg gebruikt, kun je beter je bril en contactlenzen uit eigen zak betalen. Zeker omdat voor vrijwel niemand een brilvergoeding van 100 euro voldoende zal zijn", aldus zorgexpert Suzanne Löwik van Pricewise. "Je moet dan dus ook nog eens een deel bijbetalen".