De accijnzen op brandstoffen benzine, diesel en lpg gaan volgend jaar omhoog. De accijns op benzine stijgt met ruim 1 cent, waardoor een tankbeurt van 40 liter ongeveer 0,60 euro meer kost.

Ook de accijnzen op diesel en lpg worden over enkele dagen verhoogd. Zo stijgt de accijns op diesel bijna 0,008 cent per liter. In het geval van lpg wordt het bedrag per liter verhoogd met iets meer dan een kwart cent per liter. Dieselrijders zijn 38 cent duurder uit bij een tankbeurt van 40 liter en automobilisten met lpg komen uit op 14 cent extra.

"Het argument voor deze accijnsverhoging is de inflatie - door de overheid vastgesteld op 1,6 procent. Dat de overheid de accijnsverhoging ook nog eens belast met 21 procent btw wordt voor het gemak vergeten. Daardoor wordt uw tankbeurt een halve euro duurder", aldus Paul van Selms van UnitedConsumers.

De accijnzen op brandstoffen zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. Sinds 2011 ligt de accijns op benzine ongeveer `11,4 procent hoger. De accijnzen op diesel en lpg zijn in diezelfde periode met respectievelijk 18,9 en 125,5 procent gestegen.

Accijnzen en btw maken het grootste deel van de brandstofprijs uit in Nederland, namelijk zo'n 62 procent. De rest wordt opgebouwd uit marges en productiekosten. Onder de laatstgenoemde valt onder meer de inkoopprijs van olie.