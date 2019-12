Nederlanders zijn in de loop van dit jaar iets positiever geworden over de woningmarkt, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) maandag op basis van een peiling onder een representatieve groep van 665 Nederlanders.

In het begin van het jaar waren consumenten neutraal over de woningmarkt, maar in de laatste maanden zijn ze alsnog een beetje optimistisch.

Ondanks het toegenomen vertrouwen zegt 44 procent van de Nederlanders dat het geen goede tijd is om een huis te kopen, zegt belangenbehartiger Maud Weide van VEH.

"Dat komt vooral door de spanning tussen willen en kunnen kopen. Veel mensen willen wel graag een huis kopen, maar slagen daar niet in. Het inkomen blijft achter bij de almaar stijgende huizenprijzen en maakt woningen steeds slechter betaalbaar of zelfs onbetaalbaar."

Het vertrouwen in de woningmarkt wordt vooral ondersteund door de lage rente, aldus de belangenclub. "Ook de aanhoudende stijging van de huizenprijzen geeft mensen het vertrouwen dat ze met een eigen huis een verstandige koop doen, als het lukt. Door de lage hypotheekrente kun je de zekerheid krijgen van langdurig betaalbare maandlasten."