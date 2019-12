Overstappen van zorgverzekeraar is dit jaar waarschijnlijk een iets grotere prioriteit voor veel mensen dan in andere jaren. Veel verzekerden krijgen een hogere premie voor de kiezen en de verschillen tussen goedkope en dure verzekeringen worden groter.

Zo betaal je op jaarbasis voor de duurste verzekering nu bijna 500 euro meer dan voor de goedkoopste zorgverzekering.

Bij De Amersfoortse wordt volgend jaar namelijk 142,95 euro per maand betaald voor een basisverzekering met vrije zorgkeuze (een restitutiepolis). Bij Gewoon ZEKUR betaal je 101,95 euro per maand voor een verzekering met beperkte zorgkeuze. Op jaarbasis een verschil van 492 euro.

Ook door de halvering van de maximale heffingskorting kan de premie in sommige gevallen flink stijgen. Twee derde van de verzekerden maakt gebruik van een collectiviteit.

'Kijk het goed na'

"Mensen moeten goed kijken naar wat voor hen belangrijk is", zegt Esther Ligtvoet van de Nederlandse Zorgautoriteit. Als mensen het bijvoorbeeld belangrijk vinden om vrije keuze te hebben in welke zorgaanbieder ze willen, kunnen ze voor een zogeheten restitutiepolis kiezen. Die is dan wel duurder.

Wil je liever iets goedkoper, dan is er bijvoorbeeld een naturapolis. Dan vergoeden verzekeraars alleen 100 procent van de zorgaanbieder waar zij een contract mee hebben. Soms heeft de verzekeraar dus alsnog een contract met het ziekenhuis waar jij naartoe wil, maar dat moet je dan wel uitzoeken.

"Kijk het even goed na", zegt Ligtvoet hierover. "Het zou vervelend zijn dat je erachter komt dat je verzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis om de hoek."

Hoger eigen risico kan aardig bedrag schelen

Kun je financieel wel tegen een stootje en verwacht je weinig zorg nodig te hebben, dan kun je kiezen voor een hoger eigen risico. Dit kan soms een aardig bedrag schelen. Zo kost een goedkope verzekering bij Zilveren Kruis ZieZo Basis met een eigen risico van 385 euro 1.305 euro per jaar. Bij een eigen risico van 885 euro daalt de premie naar 1.041 euro per jaar, een verschil van 264 euro.

Pas wanneer je in een jaar tijd meer dan 649 euro aan eigen risico moet betalen, leg je toe. Maar moet je plotseling een ingreep van 1.000 euro ondergaan in het ziekenhuis, dan ben je ook eerst 885 euro kwijt. Een buffer is dan ook noodzakelijk. "Zorg dat je een potje achter de hand hebt. Dat je die kosten kunt betalen", aldus Ligtvoet. Aan de andere kant wordt bijvoorbeeld voor huisartsenzorg geen eigen risico betaald.

Wat soms door elkaar wordt gehaald is het eigen risico en de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een percentage dat je voor bepaalde ingrepen of medicijnen altijd moet betalen, Zelfs wanneer je je eigen risico al hebt betaald. In dit overzicht van de overheid kun je zien voor welke ziektekosten een eigen bijdrage geldt.

Tandartsverzekering voor grote groep mensen 'overbodig'

Kijk goed of je wel een aanvullende verzekering nodig hebt en wat de verzekeraar eigenlijk biedt. Er zit soms aardig wat verschil in de aanvullende verzekeringen. En bereken bijvoorbeeld eens of de premie die je betaalt wel opweegt tegen de vergoeding die je krijgt. Zo berekende vergelijker Pricewise eerder dat een tandartsverzekering voor een grote groep mensen overbodig is. Een op de drie zou helemaal geen gebruik maken van de verzekering, maar er wel voor betalen.

Belangrijk om te weten is dat je ook een aanvullende verzekering kan nemen bij een andere verzekeraar dan waar je je basisverzekering heb. Ligtvoets adviseert mensen goed te kijken naar de zorg waarvan ze komend jaar gebruik denken te gaan maken. "Dat is soms wel lastig inschatten."