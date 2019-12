Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verhoogt de pensioenen volgend jaar met 0,26 procent. Het fonds heeft in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen een relatief hoge dekkingsgraad.

BpfBOUW heeft een beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden, van 111,5 procent.

Het is het derde jaar op rij dat de pensioenen omhooggaan in de bouw. "In deze tijd is verhoging van de pensioenen geen vanzelfsprekendheid. Wij zijn verheugd dat we dit opnieuw gedeeltelijk kunnen doen", zegt Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter bij bpfBouw in een persbericht.

"Dankzij het gehaalde rendement op onze beleggingsportefeuille kunnen wij deze gedeeltelijke indexatie nu toekennen."

Tegelijk maakte het pensioenfonds bekend dat de premie volgend jaar met 10 procent omhooggaat. De premie voor de middelloonregeling stijgt van 20,2 procent naar 22,2 procent. Het fonds zegt dat met de huidige lage rente een verhoging nodig is om in de toekomst ook gezond te blijven.

"Door de lage rente van dit moment is de inkoop van pensioen duurder geworden. Er is daarom meer premie nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen uitkeren", aldus Van Veldhuizen.